Суд постановил приостановить забастовку в Шахтинске

Шахтинский городской суд удовлетворил иск АО «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ) о приостановление забастовки в четырех шахтах карагандинского региона, говорится в тексте постановления суда, пишет ru.sputniknews.kz.

В четверг, 14 декабря, компания «АрселорМиттал Темиртау» подала ходатайство о признании незаконной забастовку работников шахт «Казахстанская», «Шахтинская», «имени В.И.Ленина», «Тентекская», которые с 11 декабря находятся в забоях и выдвигают ряд требований, в числе которых увеличение заработной платы до 100% и снижение пенсионного возраста.

Согласно постановлению Шахтинского городского суда, в ходатайстве АМТ привела доводы, что работники перечисленных шахт, проводя забастовку, подвергают опасности собственные жизни и жизни других людей, риску выхода из строя дорогостоящего оборудования, потому что препятствуют мероприятиям по дегазации и отоплению стволов шахт, которые должны происходить непрерывно.

«Судом установлено, что 11.12.2017 года работники шахт «Казахстанская», «Шахтинская», «имени В.И. Ленина», «Тентекская» АО «АрселорМиттал Темиртау» спустились в шахты и по настоящее время не выходят на поверхность, заявляя требования об улучшении условий труда. В настоящее время создается непосредственная угроза жизни и здоровью работникам шахт», — говорится в постановлении.

Суд согласился с доводами АО «АрселорМиталл Темиртау», что шахты являются производственными объектами с высокой степенью опасности. Кроме того, рабочие шахты находятся под землей более трех суток, где нет подходящих условий для сна, нормальной жизнедеятельности и принятия пищи. Это угрожает жизни самих шахтеров, находящихся под землей.

«Ходатайство АО «АрселорМиттал Темиртау» о приостановлении забастовку работников шахт «Казахстанская», «Шахтинская», «имени В.И. Ленина», «Тентекская» по гражданскому делу по исковому заявлению АО «АрселорМиттал Темиртау» к ОО «Профсоюз угольщиков «Қорғау», ОО «Профсоюз металлургов «Жақтау», работники АО «АрселорМиттал Темиртау» о признании незаконной забастовку работников шахт «Казахстанская», «Шахтинская», «имени В.И. Ленина», «Тентекская» удовлетворить», — отмечается в сообщение.

Суд также постановил, что постановление означает обязанность работников шахт, участвующих в забастовке, выйти на поверхность и приостановить забастовочные действия. Определение о приостановлении забастовки подлежит немедленному исполнению.

Напомним, 11 декабря стало известно, что около 200 шахтеров АО «АрселорМиттал Темиртау» не поднялись на поверхность.

Накануне ситуацию прокомментировала министра труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова. Шахтеры требуют 100% повышения заработной платы.

Вчера в кулуарах Мажилиса Парламента РК представитель Министерства внутренних дел РК заверил, что ситуация в Караганде, где бастуют шахтеры, «спокойная». Сейчас под землей находится более 600 работников. В «АрселорМиттал Темиртау» заявили, что готовы к переговорам при одном условии - если шахтеры поднимутся на поверхность.