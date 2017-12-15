Победы Сабирова и Хусаинова: на этот раз обошлось без больницы

Казахстанский боксер Нурзат Сабиров в ночь с четверга на пятницу выиграл техническим нокаутом свой четвертый бой на профессиональном ринге, также победой казахстанца завершился поединок Аблайхан Хусаинов — Хесус Сильвейра, пишет Sputnik.

Бой между Сабировым и мексиканцем Франциско Гарисей во втором среднем весе (до 76,2 килограмма) проходил в канадском городке Сорель-Трэси. Соперник казахстанца был более опытным — для Гарсии это был десятый бой на профи-ринге, для Сабирова — четвертый.

Тем не менее, как и предыдущие бои боксера из Шымкента, этот поединок завершился его досрочной победой: судьи вынуждены были остановить избиение мексиканца в четвертом раунде (бой был рассчитан на шесть отрезков), зафиксировав технический нокаут.

Таким образом, рефери зафиксировали четвертую досрочную победу в четырех боях Сабирова и четвертое поражение при шести победах Гарсии. Любопытно, что Сабиров был в числе тех казахстанских боксеров, на которых в свое время глава Спортивной комиссии Квебека Мишель Хамелин пытался воздействовать через главу их промоутерской компании Eye of The Tiger Management Камиля Эстефана и менеджера трех боксеров из Казахстана Анну Рева.

Канадское издание Journal de Montreal утверждает, что Эстефан вместе с Рева в свое время получили следующее послание от Хамелина относительно проводящих свои бои на территории Квебека казахстанцев Батыра Джукембаева, Аблайхана Хусаинова и Нурзата Сабирова: "Камиль, может, ты как-то объяснишь Анне Рева, что ее боксеры не обязаны отправлять своих соперников в больницу в каждом шоу?".

Сабиров этому призыву, похоже, внял: Гарсия после боя 14 декабря в госпитализации не нуждался. В отличие от второго соперника Сабирова на профи-ринге, американца Лорента Нельсона, которому в июне этого года казахстанец сломал челюсть в Монреале.Также без госпитализации соперника завершил свой бой в канадском Сорель-Трэси в ночь с 14-го на 15 декабря Хусаинов. Его оппонент, мексиканец Хесус Сильвейра даже продержался на ринге все шесть раундов, проиграв непобежденному казахстанцу решением большинства судей. Один из которых при этом усмотрел ничейный исход этого боя, но это не испортило статистику казахстанца — семь побед в семи боях, пять из них — досрочные.

Джукембаев же свой следующий бой проведет 17 декабря в рамках андеркарда Билли Джо Сондерс — Давид Лемье. Его соперником станет американец Уилберт Лопес, и не исключено, что этот казахстанец захочет в своем 11-м бою одержать юбилейную десятую досрочную победу (из десяти побед девять Джукембаев до сих пор одерживал нокаутом). Так что в ночь с 16-го на 17 декабря по времени Астаны в канадском Лавале очередному "клиенту" казахстанского боксера может потребоваться медицинская помощь.

Фото Eye of the Tiger Management