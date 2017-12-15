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Машинист поезда сбежал после аварийной остановки 

15 декабря 2017, 10:37

Поезд тронется уже в ближайшее время.

На станции «Есиль», после аварийной остановки поезда, сбежал машинист. Об этом сообщил директор ТОО «Турксиб Астана» Владимир Рожко, передает МИА «Казинформ».

«Машинист неправильно управлял тормозами - вот и вся причина. В результате неправильного торможения, образовались «ползуны» на колесных парах. Это такая неисправность, при которой поезд не может дальше следовать. Виноват машинист, он убежал, даже нигде не расписался», - сказал В.Рожко.

Ранее, в социальных сетях появились жалобы от пассажиров поезда №43 «Алматы-Костанай» о том, что поезд стоит на станции уже несколько часов. «СОС СОС СОС !!! СПАСИТЕ нас кто нибудь. ПОЕЗД номер 43 Алматы - Костанай сломался, и стоим уже около 2 часов на станции Есиль, в нашем 21 вагоне холодина, дует с окон», - гласил призыв в социальной группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться».

Как пообещал В.Рожко, поезд тронется уже в ближайшее время.

«Уже все исправлено, вагоны соединяют, поезд отправится в течение 20 минут», - сказал он.

Фото: kazinform.kz


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