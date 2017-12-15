Президент наградил Ахметжана Есимова

Нурсултан Назарбаев подписал указ «О награждении государственными наградами Республики Казахстан» от 5 декабря 2017 года № 594, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Так, за выдающиеся достижения в экономическом, социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан высшая степень отличия - звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоена:

Есимову Ахметжану Смагуловичу - председателю Правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017»;

Куатову Руслану Туржановичу - менеджеру ТОО «Тенгизшевройл», Атырауская область;

Ушкемпирову Жаксылыку - руководителю КХ «Жақсылық», Жамбылский район Алматинской области.

Указ вводится в действие со дня подписания, то есть с 5 декабря.