Хочу, чтобы меня не лишали родительских прав - мать убитых в Алматы близнецов

По словам подсудимой, она намерена ходатайствовать, чтобы ее не лишали родительских прав на оставшегося в живых старшего сына Равиля.

В уголовном суде подходит к завершению рассмотрение уголовного дела по факту убийства годовалых близнецов в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

На предыдущем заседании было решено вызвать в суд начальника РУВД Турксибского района, чтобы выяснить, явились ли подсудимые с повинной или их задержали. Однако вместо него в суде опросили автоматчика, дежурившего на первом посту здания РУВД Турксибского района Мухатаева Ерасыла.

"В тот день утром я заступил в наряд, нам дали ориентировку по женщине и мужчине, о том, что они привлекаются за тяжкое преступление, обоих фотографии были... ...Потом, точное время не помню, возле поста стояли мужчина и женщина, обнимались. Я увидел, их лица знакомыми показались, я взял ориентировку, узнал их. Я к ним подошел и завел в здание РОВД, они фамилии сказали... ...Я доложился дежурному...", - рассказал Мухатаев.

По его словам, они просто стояли, метрах в 10 слева от поста, оба были пьяные.

У Волченко на заседании были ходатайства. Как выяснилось, в дальнейшем она хочет добиваться, чтобы ее не лишали родительских прав в отношении оставшегося в живых сына Равиля. В связи с этим она просила суд провести психологическую экспертизу в отношении ребенка на предмет его отношения к матери. Также она предоставила суду фотографию Равиля, сделанную за несколько дней до всего случившегося.

"Пожалуйста, фотография сына, сделанная за несколько дней до задержания. Чтобы увидели, что ребенок сыт, ухожен, и в очень хорошем состоянии...на обозрение... ...В дальнейшем хочу ходатайствовать, чтобы меня не лишали родительских прав, меня сын любит и я своих детей любила", - пояснила суду Волченко.

15 ноября состоялось предварительное слушание по делу о жестоком убийстве двух детей. Обвиняемые в убийстве их родители отказались от суда присяжных.

Напомним, в Турксибском районе Алматы в съемной квартире обнаружили тела двух детей, спрятанные в холодильник. Позже выяснилось, что по подозрению в убийстве задержан отец годовалых близнецов. В ходе допроса он дал признательные показания. Он пояснил, что дети досаждали ему. Однако отец арестованного 29-летнего мужчины выдвинул свою версию случившегося. У подсудимых остался еще один ребенок - 2-летний Равиль. Мальчика прохожие нашли на улице, и только потом стало известно, что это брат убитых близнецов.

В суде дала показания мать близнецов - Алла Волченко. Она отрицает причастность к преступлению. Гильмутдинов также утверждает, что его жена не причастна к смерти детей. Согласно версии следствия, убийство было свершено в сговоре обоих подсудимых.

На одном из заседаний были озвучены первые показания Гильмутдинова, согласно которым Волченко изначально знала о его намерении избавиться от детей.

Ирина Капитанова