Места в Алматы, где особенно активны приверженцы деструктивной идеологии

(Продолжение) Сегодня руководитель Центра консультации, профилактики и реабилитации по вопросам религий «Шанырак» при Управлений по делам религий г. Алматы Мирхат Мадияров рассказывает о том, как не попасть в сети религиозных деструктивных течений, как отличить их адептов – Zakon.kz.

Все большее влияние на подростков и молодежь представители деструктивных течений оказывают через излюбленное их место – интернет, в частности, через сайты определенной направленности и социальные сети. Именно через них приверженцы нетрадиционного ислама вербуют наших детей, ведут с ними переписку. В прошлом году, к примеру, органами национальной безопасности в Казахстане были арестованы 34 представителя крайне радикальных течений, 14 из которых оказались алматинцами. Все они ребята от 16 до 26 лет. Теологам нашего центра удалось дерадикализировать и направить на путь традиционного ислама – ханафитский мазхаб - 13 человек.

Многие почему-то думают, что представители деструктивных радикальных организаций это мужчины с бородой и женщины в хиджабе. Но это не совсем так, это всего лишь внешние атрибуты, по которым невозможно определить, что на самом деле в головах у этой категории граждан.

Что касается вербовки, то, если раньше это происходило при прямом взаимодействии с человеком, возле мечетей, то сейчас, с выходом в глобальные сети, это направление вербовки практически отошло на второй план. Однако в мечетях риск попасть в их ряды остается. Если человек ходит в мечеть, то это еще не означает, что они ходят к имаму. Вербовщики тоже ходят в мечеть, общаются между собой, поддерживают друг друга, новичков стараются быстро привлечь в свои ряды, в том числе перетягивают на свою сторону представителей госорганов, звезд культуры и спорта. Таких, у кого наблюдаются лидерские качества, харизма, кто способен повести за собой, они стараются не упускать.

Как отличить приверженцев нетрадиционных течений?

- Они отрицают культурные и народные традиции;

- отрицают религиозно-правовые школы ислама;

- читают запрещенную литературу, слушают проповеди своих «шейхов» и распространяют среди населения;

- крайне радикальные не совершающих намаз считают «врагами Аллаха»;

- эта же радикальная группа может отказаться от своих близких и родных, если они не читают намаз;

- осуждают имамов, высказывают свое негативное мнение касательно проповедей, нарушают покой и порядок в мечети;

- легко сходятся, разводятся, не считают брак священным союзом между супругами, как это предписывает ислам;

- могут не заботиться о семье, детях;

- отвергают все традиционные национальные праздники и всячески противостоят этому.

Как понять, что человек попал в их сети?

- Он становится замкнутым, задумчивым, немногословным;

- перестает ходить на работу, общаться с привычным кругом людей;

- употребляет в обращении термины «ахи», «ухти», что на арабском языке означает брат, сестра;

- чрезмерное употребление имен Вевышнего: Астагфируллах, Альхамдуллиллях, Аллаху акбар, ИншаАллах, МашАллах и так далее;

- не посещает кафе, рестораны, свадьбы, юбилеи, считая их харамом, то есть запретным;

- намаз совершает как учили «свои устаз» (положение ног, рук);

- не смотрит телевизор, отрицает музыку;

- в мобильном телефоне и в автомобиле непрерывно прокручивает суры Корана и хадисы;

- считает грехом фотографироваться.

Где в Алматы больше всего наблюдается активность приверженцев деструктивных религиозных течений

- В основном это рынки, торговые дома, точки продажи автозапчастей и ремонта сотовых телефонов. Соответственно близлежащие мечети являются местом сбора братьев.

Основную массу приверженцев деструктивных радикальных течений составляют граждане в возрасте от 20 до 35 лет. В ходе опроса выяснилось, что люди выбрали неправильный путь из-за религиозной неграмотности и социальных проблем.

Также основная часть граждан не знают о традиционном исламе, поэтому нам нужно больше проводить различные мероприятия по разъяснению среди населения основ ислама, ханафитского мазхаба. Объяснять людям, что такое деструктивные течения, религиозный экстремизм, о способах и методах вербовки, как вырваться из культовых групп, если человек все же попал туда, как отличить приверженцев чуждой идеологии и так далее.



