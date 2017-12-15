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Внесены изменения стандарты государственных услуг по Регистрации и выдачи разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в РК
и выдачи удостоверений лицам без гражданства и видов на жительство иностранцам, постоянно проживающим в РК
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Аннотация к документу: Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2017 года № 724 «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 апреля 2015 года № 315 «Об утверждении стандартов государственных услуг «Регистрация и выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан», «Выдача удостоверений лицам без гражданства и видов на жительство иностранцам, постоянно проживающим в Республике Казахстан», «Регистрация приема и выхода из гражданства Республики Казахстан», «Присвоение и продление статуса беженца в Республике Казахстан» (не введен в действие)
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В частности, в стандарты внесены следующие изменения:
В Стандарт государственной услуги «Регистрация и выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан», утвержденном указанным приказом:
Пункт 6 изложен в следующей редакции:
«6. Результат оказания государственной услуги - выдача разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан (далее - разрешение) по форме, согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.»;
Форма предоставления результата оказания государственной услуги: бумажная.
Пункт 9 изложен в следующей редакции:
«9. Для получения государственной услуги, услугополучатель предоставляет в органы внутренних дел по месту пребывания, следующие документы:
1) заявление-анкету о выдаче разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан по форме, согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственных услуг.
2) копия и подлинник (для сверки) национального паспорта, документ лица без гражданства услугополучателя, срок действия, которых на день подачи заявления свыше 180 календарных дней;
копия и подлинник (для сверки) свидетельства о рождении или другого документа, удостоверяющего личность ребенка не достигшего шестнадцатилетнего возраста, при совместном обращении;
3) письменное согласие государства его гражданства, в качестве, которого может служить листок убытия, либо другой документ, подтверждающий разрешение на выезд на постоянное жительство за рубеж (за исключением иностранцев и лиц без гражданства, которые признаны беженцами или которым предоставлено убежище в Республике Казахстан и этнических казахов из Китайской Народной Республики если иное не предусмотрено международными договорами);
4) автобиографию на государственном либо русском языке, с подписью ходатайствующего;
5) документ о подтверждении своей платежеспособности согласно Правил подтверждения иностранцами и лицами без гражданства, претендующими на получение разрешений на постоянное проживание в Республике Казахстан, своей платежеспособности в период пребывания в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2003 года № 1185, за исключением этнических казахов, бывших соотечественников, родившихся или ранее состоявших в гражданстве Казахской Советской Социалистической Республики или Республики Казахстан, а также лиц, имеющих право на приобретение гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке на основании международных договоров Республики Казахстан, и членов их семей;
6) документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства (за исключением этнических казахов граждан Китайской Народной Республики, если иное не предусмотрено международными договорами);
7) нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на постоянное проживание в Республике Казахстан;
8) нотариально заверенный договор либо нотариально заверенное согласие с физическим или юридическим лицом о предоставлении заявителю жилища на проживание и постановку на постоянный регистрационный учет;
9) справку о медицинском освидетельствовании иностранца об отсутствии заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 664 «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7274);
10) одну фотографию размером 35х45 мм;
11) справка об отсутствии или прекращении гражданства другого государства, выданный компетентным органом соответствующего государства (при обращении лица без гражданства не имеющего удостоверения лица без гражданства).
Срок действия документов, указанных в подпунктах 5) 6), 9) настоящего пункта не более 180 календарных дней.
Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на государственный либо русский язык. Подлинность подписи переводчика нотариально удостоверяются.
Услугополучатель, до восемнадцатилетнего возраста, прибывший на территорию Республики Казахстан отдельно от родителей либо в случае, если оба родителя являются гражданами Республики Казахстан, представляет документы указанные в подпунктах 1), 2), 7) -10) настоящего пункта.
Услугополучатель, имеющий постоянную регистрацию на территории Республики Казахстан, оформивший выход из гражданства Республики Казахстан либо утративший гражданство Республики Казахстан, представляет, документы указанные в подпунктах 1), 2), 4), 9), 10) настоящего пункта.
Услугополучатель проживающий на территории Республики Казахстан имеющие паспорта образца 1974 года, либо проживающие без документов, удостоверяющих личность, принадлежность которых к гражданству Республики Казахстан, либо к гражданству какого-либо государства не установлена органами внутренних дел, дополнительно представляют документ, подтверждающий проживания либо регистрацию на территории Республики Казахстан.
Для установления личности лиц, органами внутренних дел Республики Казахстан по месту жительства составляется протокол опроса, в котором отражаются, когда и где проверяемые родились, гражданство родителей на момент их рождения, когда и по каким документам прибыли в Республику Казахстан, кто из родственников и где проживал или проживает в настоящее время, их гражданство и другие вопросы в зависимости от обстоятельств и так далее.
После принятия документов услугополучателю выдается талон о принятии документов на выдачу разрешения на постоянное проживание по форме, согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги с указанием даты выдачи.»;
В Стандарт государственной услуги «Выдача удостоверений лицам без гражданства и видов на жительство иностранцам, постоянно проживающим в Республике Казахстан»:
Пункт 4 изложен в следующей редакции:
«4. Сроки оказания государственной услуги:
1) с момента сдачи пакета необходимых документов - не позднее 17 (семнадцать) рабочих дней;
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов услугополучателем:
у услугодателя - 30 (тридцать) минут;
в Государственной корпорации - 15 (пятнадцать) минут;
3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя:
услугодателем - 30 (тридцать) минут;
в Государственной корпорации - 15 (пятнадцать) минут.
При обращении в Государственную корпорацию день приема не входит в срок оказания государственной услуги.»;
Пункт 6 изложен в следующей редакции:
«6. Результат оказания государственной услуги - выдача удостоверения лица без гражданства или вида на жительство иностранца в Республике Казахстан на бумажном носителе через услугодателя при личном обращении услугополучателя или его законного представителя либо поверенному лицу по нотариально заверенной доверенности либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 9-1 настоящего стандарта государственной услуги.»
Также стандарт дополнен пунктом 9-1 следующего содержания:
«Услугодатели отказывают в оказании государственных услуг по следующим основаниям:
1) установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;
2) несоответствие представленных материалов, необходимых для оказания государственной услуги, согласно перечню предусмотренному пунктом 9 стандарта государственной услуги.»
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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