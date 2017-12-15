и выдачи удостоверений лицам без гражданства и видов на жительство иностранцам, постоянно проживающим в РК

Внесены изменения стандарты государственных услуг по Регистрации и выдачи разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в РК