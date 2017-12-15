Нурсултан Назарбаев наградил работника нефтяной отрасли из Атырауской области

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил менеджера ТОО «Тенгизшевройл» Руслана Куатова из Атырауской области званием "Қазақстанның Еңбек Ері", сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области со ссылкой на сайт Акорды.

«За выдающиеся достижения в экономическом, социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан: присвоить высшую степень отличия - звание «Қазақстанның Еңбек Ері»:

Куатову Руслану Туржановичу - менеджеру ТОО «Тенгизшевройл», Атырауская область», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Также званием "Қазақстанның Еңбек Ері" были отмечены председателю Правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов и руководитель КХ "Жақсылық" Жаксылык Ушкемпиров (Жамбылский район Алматинской области).

Данный указ вводится в действие со дня подписания.

Куатов Руслан Туржанович родился 22 февраля 1962 года в Атырауской области. Менеджер отдела технологии добычи нефти ТОО «Тенгизшевройл», имеет 33 года стажа работы в нефтегазовой сфере. Один из первых казахстанцев занявших руководящую должность в иностранной компании.

Начал работу в ТОО «Тенгизшевройл» с момента создания (1993 год) в должности ведущего специалиста отдела технологии добычи. В 2000 году Руслан Куатов, одним из первых национальных сотрудников был переведен на управляющую должность руководителя промысловой группы, заменив иностранного супервайзера.

В 2004 году был прикомандирован в северо-американское подразделение «Шеврон» в штате Вайоминг, где работал консультантом отделов технологии добычи и оптимизации экплуатации промысла Пэйнтер. По возвращению в 2005 году был назначен начальником отдела технологии добычи нефти, заменив иностранного менеджера.

Руслан Куатов считает развитие потенциала местных специалистов – главным направлением своей работы. За годы в нефтегазовом секторе работал напрямую с ведущими университетами США, России и Казахстана, привлекал на работу выпускников международной образовательной программы «Болашак». Многие из них на сегодняшний день занимают ответственные позиции в ТОО «Тенгизшевройл» и вошли в программу национализации компании.