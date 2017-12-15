На Байконуре установили ракету с пилотируемым кораблем

Ракету-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-07" установили на первой, "Гагаринской" стартовой площадке космодрома Байконур, передает РИА Новости.

Запуск планируется на 17 декабря в 13:21 (здесь и далее по времени Астаны, - прим), а стыковка с Международной космической станцией — 19 декабря в 14:42.

На МКС отправятся космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. В дублирующем составе утверждены россиянин Сергей Прокопьев, немец Александр Герст и американец Джанетт Эппс.

Ранее на стартовую площадку вывезли ракету-носитель с пристыкованным кораблем из монтажно-испытательного корпуса (МИК). В МИКе была проведена сборка системы аварийного спасения космонавтов, и стыковка третьей ступени ракеты с кораблем "Союз МС-07" под головным обтекателем. После этого третья ступень с головной частью была пристыкована к так называемому "пакету" из первой и второй ступеней ракеты.

Как и при подготовке к прошлым пилотируемым полетам, служба безопасности и полицейские на космодроме пресекала попытки присутствовавших на вывозе ракеты из МИКа гостей положить и расплющить "на счастье" монетки под колесами тепловоза, тянущего за собой платформу с уложенной ракетой-носителем.

Ранее "Роскосмос" сообщил, что начиная с апреля 2017 года до введения в состав российского сегмента станции нового многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", российский экипаж МКС будет сокращен с трех до двух человек. Такое решение принято для повышения эффективности работы российского сегмента МКС с учетом предложений головной организации по пилотируемым космическим комплексам "РКК "Энергия". Вместе с тем, возвратиться к трем членам российского экипажа предполагается уже в сентябре 2018 года, после введения в строй МЛМ.

Корабль новой модификации "Союз МС" создан в результате глубокой модернизации корабля "Союз ТМА". Он предназначен для доставки экипажей численностью до трех человек и сопутствующих грузов на Международную космическую станцию, а также для их возвращения на Землю. Во время нахождения на МКС также выполняет функции корабля-спасателя и поддерживается в постоянной "боевой" готовности к срочному спуску экипажа на Землю.

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков.