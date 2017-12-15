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Утверждены требования к месту нахождения и оборудованию служебного помещения частного судебного исполнителя
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Аннотация к документу: Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 15 ноября 2017 года № 1433 «Об утверждении требований к месту нахождения и оборудованию служебного помещения частного судебного исполнителя» (не введен в действие)
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В соответствии с подпунктом 11) статьи 167 Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» утверждены требования к месту нахождения и оборудованию служебного помещения частного судебного исполнителя.
Служебное помещение частного судебного исполнителя размещается в административном здании, офисе или нежилом помещении.
Служебное помещение частного судебного исполнителя находится на территории исполнительного округа, определенного Республиканской палатой частных судебных исполнителей для деятельности частного судебного исполнителя или его конторы, в открытом для свободного доступа месте и пригодна для приема граждан.
Вывеска с указанием времени работы и часов приема частного судебного исполнителя размещается при входе в служебное помещение.
Служебное помещение состоит из кабинета частного судебного исполнителя и помещения для хранения исполнительных производств.
При отсутствии отдельного помещения для хранения исполнительных производств, их хранение допускается в запираемых металлических шкафах в кабинете частного судебного исполнителя.
Частный судебный исполнитель обеспечивает надлежащие условия для приема и ожидания граждан.
В доступном для граждан месте размещается лицензия частного судебного исполнителя.
Рабочее место частного судебного исполнителя включает офисный стол, компьютер либо ноутбук, принтер. В служебном помещении необходимо наличие копировального аппарата и сканера. Для хранения документов, печатей и штампов в помещении необходимо наличие железного сейфа.
В случае наличия помощника (-ов) частного судебного исполнителя, в служебном помещении оборудуется рабочее место для помощника, включающее офисный стол, компьютер либо ноутбук, принтер.
Частный судебный исполнитель в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня вступления в члены Республиканской палаты частных судебных исполнителей направляет уведомление о месте нахождения своего служебного помещения в Департамент юстиции по месту осуществления деятельности и в Республиканскую палату частных судебных исполнителей.
В случае изменения места нахождения служебного помещения, частный судебный исполнитель письменно уведомляет об этом Департамент юстиции по месту осуществления деятельности и Республиканскую палату частных судебных исполнителей в течении 3 (трех) рабочих дней с момента изменения адреса.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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