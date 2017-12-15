За январь-октябрь 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 610848 легковых автомобилей

За январь-октябрь 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 610848 легковых автомобилей или на 10,2% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. По состоянию на 1 ноября 2017 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3915,9 тыс. единиц.1)

За 10 месяцев текущего года было зарегистрировано 14061 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 19982 человек. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность снизилась на 4,5%.2)

По состоянию на 1 ноября 2017 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 61977 страховых выплат на сумму 19,5 млрд. тенге.3)