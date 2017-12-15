Работа нескольких шахт, где бастовали шахтеры, возобновлена
Переговоры между администрацией АО «АрселорМиттал Темиртау» и шахтерами продолжатся в рамках согласительной комиссии.
15 декабря, приступили к работе шахты «Саранская», «Абайская», им.Кузембаева, им.Костенко, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «АрселорМиттал Темиртау».
На данный момент проводится анализ того, за какой период времени возможно возобновить работу остальных шахт угольного департамента.
В Стальном департаменте продолжается работа, направленная на бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения металлургического комбината и оборудования. Все инженерно-технические работники продолжают решать сложные производственные вопросы и в выходные и праздничные дни будут заниматься организацией стабилизации работы металлургического комбината в непростых условиях сниженного производства из-за нехватки углей для работы коксохимических батарей.
Переговоры между администрацией АО «АрселорМиттал Темиртау» и шахтерами продолжатся в рамках согласительной комиссии.
Напомним, забастовка карагандинских шахтеров завершилась. Горняки трех шахт из четырех полностью покинули забой и поднялись на поверхность.
Шахтёрам были озвучены условия, предложенные работодателем: 30 % повышение заработной платы всем подземным работникам. Размер повышения заработной платы для наземных работников угольных предприятий определит Согласительная комиссия в ходе последующих переговоров. Всем работникам Угольного департамента компании будет выплачена единовременная премия в размере оклада.
Помимо этого, работодателем предложено объявить 15 декабря выходным днём и приступить к работе с 16 декабря.
Фото с сайта sputniknews.kz
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