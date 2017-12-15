Курсы валют в пятницу: тенге слабеет
В обменниках доллар покупают/продают 335-336,3 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 335,26 тенге за доллар (+0,34 тенге), объем торгов – 73,3 млн долларов (+13 050 тыс. USD).
В обменниках доллар покупают/продают 335-336,3 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,7612 тенге за юань (+0,0579 тенге), объем торгов – 800 тыс. юаней (+500 тыс. юаней).
В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.
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