Судья: Наследство – это получение не только имущества, но и определенных обязанностей

Судами республики рассматривается достаточное количество гражданских дел, связанных с оспариванием наследственных прав, разделом наследства, другими наследственными спорами. Вместе с тем, принятие наследства означает не только получение наследником принадлежащего наследодателю имущества, но и получение определенных обязанностей, рассказывает судья Верховного суда РК Марина Боровик - Zakon.kz.

В судебной практике существует такая категория споров, как взыскание расходов, подлежащих возмещению за счет наследства. Не все знают, что есть возможность компенсировать такие расходы за счет денежных средств, оставшихся на счетах умершего, либо за счет иного наследственного имущества.

Статьей 1080 Гражданского кодекса Республики Казахстан определены необходимые расходы, которые подлежат возмещению за счет наследства, до его распределения между наследниками и в пределах его стоимости, до уплаты долгов кредиторам наследодателя.

Указанные расходы подразделяются на четыре вида:

- необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя;

- расходы на погребение наследодателя;

- расходы, связанные с охраной наследства и управлением им, а также расходы, связанные с исполнением завещания;

- расходы, связанные с выплатой вознаграждения исполнителю завещания или доверительному управляющему наследством

Эти требования подлежат удовлетворению из стоимости наследства преимущественно перед всеми другими требованиями, в том числе и обеспеченными залогом. В круг лиц, к которым можно предъявить требования относительно взыскания таких расходов попадают наследники, принявшие наследство, а в период до момента его принятия требования предъявляются к исполнителю завещания. Когда в наличии оказывается выморочное имущество, возмещение должно быть выполнено государством.

Заинтересованные лица могут предъявить требования по возмещению расходов, понесенных как до смерти, так и после смерти наследодателя. При этом не имеет значения, кем осуществлялись указанные расходы (наследниками, родственниками либо иными лицами), за исключением расходов, связанных с охраной наследства и управлением им, а также расходов, связанных с исполнением завещания, которые производятся лицами, указанными в законе.

Гражданский кодекс не устанавливает какие-либо специальные критерии для определения расходов как необходимых или чрезмерных. Оценивая такие расходы, надо исходить из каждого конкретного случая.

К необходимым расходам, вызванным предсмертной болезнью наследодателя, относятся расходы:

- на оплату медицинской помощи,

- на оплату работы медицинского персонала (выполнение операций и перевязок, уколы и капельницы, другие процедуры);

- на приобретение лекарств по назначению лечащего врача,

- на оплату услуг сиделок,

- на расходы по уходу за наследодателем, которые могут включать услуги по стирке, уборке, особому питанию, приобретению продуктов и т.д

При этом нужно представить доказательства того, что эти расходы были действительно понесены (например, счета на оплату лекарств), и что они были необходимыми. Понятие «предсмертная болезнь» не дает правовой возможности определить размер такого возмещения. Вопрос о важности тех или иных расходов, а также их оправданном размере, является достаточно спорным и, как правило, решается в судебном порядке по иску заинтересованной стороны.

Не так просто определить параметры предсмертной болезни, от чего во многом зависит размер подлежащих возмещению расходов. Траты, связанные с предсмертной болезнью умершего, должны быть связаны именно с той болезнью, которая привела к смерти. То есть условием возмещения таких расходов служит наличие причинной связи между смертью наследодателя и той болезнью, которая потребовала расходов.

Например, наследодатель в течение многих лет страдал таким хроническим недугом, как диабет, а умер от инсульта либо инфаркта. Очевидно, что расходы по приобретению инсулина нельзя отнести к тем, которые вызваны предсмертной болезнью наследодателя. К таковым вряд ли могут быть отнесены и расходы на оплату услуг экстрасенса.

Законодательно никак не ограничен размер возмещения по тем тратам, которые связаны с предсмертным заболеванием умершего. С учетом цен в современных клиниках соответствующие суммы могут быть чрезвычайно высокими. Необходимость возмещения расходов, связанных со смертью наследодателя, в том числе и с предсмертной болезнью, устанавливается по заключениям врачей. В спорных случаях могут быть затребованы справки соответствующих медицинских учреждений (например, больницы, где наследодатель находился на лечении).

Следующий вид необходимых расходов, подлежащих оплате за счет наследства, составляют расходы на погребение наследодателя. Данные расходы включают в себя затраты на оформление документов, необходимых для погребения, услуги морга, затраты по оплате места погребения, на перевозку тела умершего до места захоронения и т.д.

Следует отметить, что в аналогичной норме Гражданского кодекса Российской Федерации (статья 1174) заложено понятие «расходы на достойные похороны». Категория «достойные похороны» является оценочной и подразумевает достойное отношение к телу покойного после его смерти, а также соотносится с субъективной оценкой умершего, его близких и других лиц. Отдельные ориентиры для определения достойного уровня похорон, как правило, должны быть закреплены законодательно в актах, регулирующих вопросы погребения и организации похоронного дела. Несмотря на то, что норма статьи 1080 Гражданского кодекса Республики Казахстан содержит более узкий перечень расходов, судебная практика идет по пути возмещения необходимых расходов и за иные ритуальные обычаи (отпевание, молитвы, поминки и т.д.).

Как правило, следует принимать во внимание существующий порядок захоронения, возможность проведения религиозных обрядов в соответствии с гарантированной Конституцией свободой вероисповедания и существующими в данной местности обычаями. Важно учитывать национальные традиции, как при захоронении, так и при проведении обрядов, а также волеизъявление лица быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям, рядом с теми или иными ранее умершими и т.д.

Незначительность размера пособия на погребение в большинстве случаев не позволяет реализовать представления о достойных похоронах. В таких случаях соответствующие расходы ложатся бременем на лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего. При этом, как правило, ввиду скоротечности похоронных процедур необходимые расходы производятся не за счет наследственного имущества, а за счет собственных средств указанных лиц.

То, каких похорон заслуживает лицо, во многом предопределяется и оценкой его имущественного состояния на момент, предшествовавший смерти (в том числе его собственными финансовыми возможностями обеспечить достойное отношение к своему телу после смерти). Если гражданин по тем или иным причинам оказался в положении должника (не говоря уже о положении банкрота) и принадлежавшего ему имущества явно недостаточно для обеспечения соответствующих его социальному статусу похорон, то достойное отношение к его телу после смерти должно быть проявлено прежде всего лицами, заинтересованными в сохранении доброго имени умершего (родственниками, друзьями, знакомыми, организациями либо органами, в которых работал умерший и т.п.). При определении необходимых расходов на проведение поминок во внимание принимаются затраты из расчета приглашенных на поминки родственников (ограничений по количеству быть не должно), представителей с места работы, близких друзей умершего.

Меню обычно формируется с учетом традиционных блюд для поминания. Количество продуктов определяется исходя из количества приглашенных лиц (порционно) в пределах суточной потребности. Подобные ориентиры также носят оценочный характер и должны применяться лишь после внимательного изучения любой значимой информации с учетом принципов разумности и справедливости.

Сумма расходов может оказаться весьма значительной (в том числе и больше оставшегося после умершего наследства). Однако одно дело, когда такие расходы целиком и полностью принимаются на счет лиц, осуществивших похороны, и совсем другое, когда расходы предполагается покрывать за счет наследственного имущества.

Таким образом, представляется правильным осуществить стандартный перечень мероприятий по захоронению с учетом прижизненного статуса умершего, сложившихся обычаев, заведенного порядка и других обстоятельств. К примеру, расходы на возведение дорогостоящего надгробия и ограды не могут быть отнесены к разумным и необходимым, к тому же они вполне могут быть отложены на более позднее время.

К третьему виду необходимых расходов относятся расходы на охрану наследства и управление им, а также расходы, связанные с исполнением завещания.

Хранители или опекуны имущества, переданного им наследодателем, если они не являются наследниками, имеют право обратиться к наследникам за компенсацией своих расходов. Расходы по охране и управлению наследством компенсируются за счет наследственного имущества, подлежат возмещению произведенные расходы за вычетом выгоды, которая была получена от использования такого имущества.

К числу таких расходов могут относиться:

- расходы по сдаче наследственного имущества под охрану специализированной организации (это может быть хранение в банковской ячейке или складе и т.д.);

- выплата вознаграждения лицу, охранявшему имущество;

- расходы по оценке и транспортировке имущества;

- расходы на судебные споры и т.д.

К четвертому виду расходов, возмещаемых за счет наследства, относятся расходы, связанные с выплатой вознаграждения исполнителю завещания или доверительному управляющему.

Таким образом, очередность на возмещение необходимых расходов означает, что расходы последующей очереди подлежат возмещению только после возмещения расходов предыдущей очереди. Если после смерти наследодателя остались долги, то закономерен вопрос о справедливости положения, при котором интересы его кредиторов могут оказаться менее защищенными.

Несмотря на указание закона о приоритетном возмещении расходов на похороны, такое возмещение следует признавать допустимым лишь при соблюдении баланса интересов (смерть должника не должна становиться неким обременительным риском для кредиторов наследодателя и любых других добросовестных лиц).

В случае с непринятым наследством, из него также могут быть возмещены указанные расходы, и только оставшаяся часть наследственной массы будет передана наследникам.