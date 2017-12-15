Кого наградил Назарбаев ко Дню Независимости Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии вручения государственных наград и премий, сообщает Zakon.kz.

Выступая перед участниками церемонии, глава государства поздравил всех с главным праздником страны – Днем Независимости и отметил ряд достижений за годы суверенного развития.

"После обретения государственного суверенитета мы последовательно созидали сильный и процветающий Казахстан. За эти годы наша страна добилась многих значимых успехов и побед. В рамках масштабной модернизации мы обеспечили высокие социальные гарантии и рост благосостояния наших граждан. Мы достойно провели масштабные мероприятия глобального уровня, укрепив международный авторитет Казахстана", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана подчеркнул роль и усилия каждого казахстанца в достижениях страны и реализации институциональных реформ.

"Сегодня мы отмечаем наградами и премиями заслуги тех наших сограждан, которые внесли свой вклад в развитие нашей Родины. В этом году звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присуждено Ахметжану Есимову. Будучи одним из моих соратников он внес значимый вклад в становление независимого Казахстана", - сказал глава государства.

Кроме этого, Президент Казахстана отметил заслуги инженера Куатова Руслана, который также был удостоен звания «Қазақстанның Еңбек Ері».

"Являясь высококлассным инженером, он внес значительный вклад в эффективное технологическое обеспечение нефтедобычи. Способствовал развитию международного партнерства в нефтегазовой отрасли страны. Благодаря труду таких профессионалов растет индустриальная мощь и крепнет энергетический суверенитет государства", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Также глава государства присудил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» знаменитому спортсмену, чемпиону Олимпийских игр Ушкемпирову Жаксылыку.

"Сегодня Жаксылык Ушкемпиров занимается развитием сельского хозяйства и вносит большой вклад в развитие собственного аула. На собственные средства он построил спортивный комплекс, детские сады, дома для молодых семей и тем самым заслужил уважение и благодарность своих односельчан", - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул достижения в развитии сельского хозяйства Тулеуова Амангоса, награжденного орденом «Отан» и заслуги писателя Сарай Анеса, удостоенного ордена «Барыс» III степени.

"Орден «Еңбек Даңқы» III степени мы вручаем Игорю Анатольевичу Китаеву. Звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» вручается автору нашего государственного Герба Жандарбеку Малибекову", - сказал глава государства.

Президент Казахстана также отметил подвиг Базарбаева Руслана, который рискуя собственной жизнью, во время пожара, спас трех человек, в том числе и ребенка.

"Сегодня мы чествуем казахстанцев – настоящих профессионалов своего дела, истинных патриотов нашей Родины. Государственных наград удостаиваются деятели культуры и искусства, образования и здравоохранения, представители бизнеса и производственной сферы, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, ветераны войны и труда, спортсмены и государственные служащие. Своим преданным отношением к делу, трудолюбием, доблестью и отвагой вы заслужили глубокое уважение своих коллег и высокий авторитет в обществе", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме этого, глава государства обратил внимание на развитие интеллектуально-инновационного потенциала страны и отметил роль отечественных деятелей науки в этом деле.

"В результате научных исследований создаются передовые разработки, формирующие принципиально новую модель экономического и социального развития Казахстана. В этом году государственные премии в области науки и техники присуждены двум авторским исследованиям и двум научным коллективам", - сказал Президент Казахстана.

В ходе церемонии за выдающиеся достижения в экономическом, социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан звание «Қазақстанның Еңбек Ері» было присвоено председателю Правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» А.Есимову, менеджеру ТОО «Тенгизшевройл» Атырауской области Р.Куатову и руководителю КХ «Жақсылық» Алматинской области Ж.Ушкемпирову.

Орденом «Отан» награждены аким Восточно-Казахстанской области Д.Ахметов, аким Актюбинской области Б.Сапарбаев и директор ТОО «Степное» Актюбинской области А.Тулеуов, орденом «Барыс» III степени удостоены заместитель генерального директора по связям с Правительством Республики Казахстан АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К» К.Кабылдин, помощник Президента Казахстана Н.Онжанов и писатель А.Сарай.

В числе награжденных орденом «Парасат» министр информации и коммуникаций Д.Абаев, бывший Генеральный прокурор, председатель Верховного суда РК Ж.Асанов, министр юстиции М.Бекетаев, министр по инвестициям и развитию Ж.Касымбек, актриса РГКП «Казахский государственный академический театр драмы имени М.Ауэзова» М.Утекешова.

Орденом «Құрмет» отмечены заслуги известных ученых, деятелей культуры, представителей производственной и социальной сферы, среди которых учитель КГУ «Кастекская средняя школа с дошкольным миницентром» Б.Бердикенова, боксер И.Канат, врач КГП «Павлодарская областная детская больница» Т.Мутушев, министр образования и науки Е.Сагадиев, киноактриса А.Садвакасова.

Кавалером ордена «Еңбек Даңқы» ІІІ степени стал сталевар АО «АрселорМиттал Темиртау» И.Китаев.

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi» было присвоено главному балетмейстеру ТОО «Театр «Астана Балет» М.Абубахриевой, профессору РГУ «Евразийский национальный университет имени Л.Гумилева», автору герба Республики Казахстан Ж.Малибекову.

За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, укреплении национальной безопасности страны орденами «Даңқ» II степени, «Айбын» II и III степени, медалями «Ерлігі үшін» и «Жауынгерлік ерлігі үшін» награждена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Ордена «Даңқ» II степени удостоены начальник Главного управления территориальной обороны – начальник территориальных войск Вооруженных Сил РК С.Камалетдинов и первый заместитель командующего-начальник штаба регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии А.Каскеленов.

Орденом «Айбын» ІІ степени были награждены командир войсковой части Министерства обороны Ж.Ермуханов и начальник Штаба Антитеррористического центра Службы антитеррора Комитета национальной безопасности Ж.Сайполдаев.

Орден «Айбын» ІІІ степени был вручен командиру отделения воинской части Президентского полка «Айбын» Службы государственной охраны Е. Жакаеву.

Кроме этого, в ходе церемонии медаль «Ерлігі үшін» получили оперативный дежурный Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Северо-Казахстанской области Р.Базарбаев и заместитель руководителя управления Национального бюро по противодействию коррупции А.Югай.

Также в ходе церемонии Глава государства вручил Государственную премию Республики Казахстан 2017 года в области науки и техники имени аль-Фараби доктору физико-математических наук, профессору Ратбаю Мырзакулову за работу на тему «Развитие теории гравитации для описания свойств реальной вселенной, способствующей выходу казахстанской фундаментальной науки на уровень передовых достижений в мире», академику Карлу Байпакову за работу на тему «Древняя и средневековая урбанизация Казахстана», кандидату технических наук Абулхасиму Ахметову за работу на тему «Разработка технологий мирового уровня по вовлечению в переработку низкокачественного и техногенного сырья, обеспечивающих рост конкурентоспособности производства стали, и их коммерциализация», доктору медицинских наук, профессору Валерию Бенберину за цикл работ на тему «Научно-обоснованные методы обеспечения активного долголетия».

Фото: akorda.kz