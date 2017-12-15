Учительнице грозит 20 лет за совращение несовершеннолетнего

31-летней Николь Мэри-Феерс Андрюс из Техаса грозят 20 лет тюрьмы за секс с несовершеннолетним школьником.

Николь преподавала английский язык и культуру общения для учеников младших классов в школьном округе Леандер Индепендент Скул Дистрикт в Остине с 2015 года, передает Life.

С начала учебного года в 2017-м она решила попробовать себя в роли координатора программ в местной церкви в качестве волонтёра. Там она познакомилась с учеником старших классов, и у них закрутился роман.

Родители школьника начали подозревать неладное в конце октября и сообщили об этом руководству школы. Вместе с полицией администрация учебного заведения начала расследование. Вскоре опасения родителей мальчика подтвердились, и в середине ноября на Николь было заведено уголовное дело за совращение несовершеннолетнего.

12 декабря полицейские Техаса арестовали Николь и заключили её в тюрьму округа Уильямсон. За развращение несовершеннолетнего Николь грозят 20 лет за решёткой.

"Наши сердца обращаются к жертве и его семье. Мы молимся за всех, кого это коснулось. Мы работаем с властями и оказываем полную поддержку следствию", - сказал старший пастор церкви в Остине Монти Уотсон

Фото: imgur.