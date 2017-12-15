Товарные запасы в розничных предприятиях столицы распродаются на 20 дней быстрее, чем в Алматы

Несмотря на рост объемов торговли в этом году, склады розничных торговых предприятий распродаются хуже, чем в кризисном прошлом году. По состоянию на 1 декабря текущего года в среднем товар, реализуемый населению, находился на складе 61 день - год назад товарооборот составлял 60 дней.

В большинстве регионов Казахстана скорость товарооборота на предприятиях розничной торговли замедлилась - сокращение объемов товарных запасов за год зафиксировано только в 6 регионах, год назад об уменьшении времени нахождения продукции на складах отчитались в 7 регионах.

Наиболее медленно процесс продаж в этом году идет в Мангистауской области и Алматы - объем товарных запасов на 1 декабря оценивается 80 и 77 дней, соответственно. Причем за год срок нахождения товара на складе в Мангистауской области вырос на 10 дней, в Алматы - на 7 дней.

Как было отмечено, активность в розничной торговле после нестабильного 2016 года в этом году существенно выросла. За 11 месяцев текущего года точки продаж продали казахстанцам на 6,1% больше товаров, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, что в прошлом году физический объем реализации на розничном рынке увеличился всего на 0,5% (за 11 месяцев), при этом сокращение объемов продаж было зафиксировано в 7 регионах из 16.

В этом году в регионах с наименьшей скоростью обновления товарных запасов рост объемов продаж был ниже среднереспубликанского уровня: в Мангистауской области - на 3,2%, в Алматы - на 4,8%. Быстрее всего торговая активность в рознице ускорилась в Астане, где было продано на 12,2% больше товаров, чем годом ранее, - в столице продукция на складах торговых точек находилась на 20 дней меньше, чем в Алматы.

Примечательно, что в этом году жители и гости Астаны активно раскупали товары в магазинах, на рынках и торговых центрах на фоне довольно резкого роста цен. В частности, за 11 месяцев цены на основные потребительские товары и услуги в столице выросли на 7,1% при уровне инфляции в РК в 6,3% за этот же период.

В Алматы, стоимость товаров и услуг подорожала менее значительно, на 5,9%. В Мангистауской области - на 6,3%.