Снижение инвестиционной активности продолжается третий год

По итогам октября объем капвложений в сферу искусства и развлечений достиг за 10 месяцев 46,6 млрд тг - это на 12,7% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Более того, с учетом инфляции объем инвестиций по факту снизился сразу на 18,1%.

Примечательно то, что по факту сокращение произошло за счет спада инвестпотоков в Астане (более чем вдвое, до 3,1 млрд тг), и Алматы (сразу в 10 раз, до 2,6 млрд тг).

В начале осени на финансирование объектов искусства, развлечений и отдыха в южной столице обратил внимание президент: Нурсултан Назарбаев на совещании в Алматы озвучил необходимость передачи знаковых объектов города от центральных госорганов в ведение местных исполнительных органов.

Глава государства отметил, что многим из них не уделяют должного внимания. Так, по его словам, в запущенном состоянии находятся роща Баума, Ботанический сад, серьезная реконструкция требуется Дворцу спорта имени Балуана Шолака. Министерства выделяют средства на эти объекты по остаточному принципу, в то время как акимат, в силу бюджетного законодательства, помочь им не может. Передача подобных объектов в ведение местных исполнительных органов будет способствовать их дальнейшему развитию.

В прочих регионах (кроме ВКО) отмечен прирост. Так, например, значительное увеличение инвестактивности зафиксировано в тройке регионов-лидеров: Акмолинская область - сразу в 2,2 раза, до 11,7 млрд тг, Алматинская - в 3,2 раза, до 6,1 млрд тг, Мангистауская - в 2,1 раза, до 3,5 млрд тг. Наибольшие темпы роста капитальных вложений в развлекательную отрасль отмечены в Павлодарской области - сразу в 7 раз, до 1,6 млрд тг.

В целом же по РК снижение инвестактивности отмечается с 2015 года, когда объем капитальных вливаний в сегменте составил 113,6 млрд тг, против 113,5 млрд тг в 2014. Затем, в 2016 году, последовал еще более резкий спад - скачком до всего 68,8 млрд тг.

Доля инвестиций в искусство и развлечения составила по итогам прошлого года всего 0,9% от всего объема капвложений по РК, против 1,6-1,7% в 2015-2014 годах и почти 2% - в 2012 году.

К началу текущего года по РК заметно увеличилось год-к-году число зоопарков (на 60%, до 8), также прибавилось парков развлечений и отдыха (на 6,5%, до 132) и музеев (на 1,7%, до 238).

В то же время снизилось количество концертных организаций (на 11,4% за год, до 39), кинотеатров и прочих компаний, осуществляющих кинопоказы (на 4,4%, до 109), библиотек (на 1,2%, до 4,1 тысячи) и культурно-досуговых кружков и прочих формаций (на 0,5%, до 3,2 тысячи).