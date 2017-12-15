Жестокое убийство близнецов в Алматы: адвокат просит оправдать их мать

Сама подсудимая тоже уверяет, что не причастна к убийству детей.

Адвокат Аллы Волченко просил суд признать ее невиновной в убийстве детей, передает корреспондент Zakon.kz.

Первым в ходе прений выступил адвокат подсудимого Гильмутдинова Сариев, который отметил, что его подзащитный не помнит, как убивал своих детей, но то, что он убил - этого факта не отрицает. Добавив, что у Гильмутдинова имеется, что было установлено экспертизой, психическое и поведенческое расстройство на фоне употребления алкогольных напитков.

"Уважаемый суд, мой подзащитный согласен, что именно он убивал детей, но, я считаю, что предварительного сговора не было... ...На очной ставке мой подзащитный заявил, что Волченко не знала, и в момент убийства ее не было", - сказал адвокат.

Он просил исключить из обвинения факт предварительного сговора. Также Сариев не согласен с мнением обвинения о том, что Гильмутдинову нужно назначить пожизненное лишение свободы.

"Признаю свою вину и раскаиваюсь, и соглашаюсь с тем, что адвокат сказал...", - сказал подсудимый.

Адвокат Аллы Воченко Таипов считает, что ее вина в убийстве своих детей полностью не была доказана, а показания подсудимой никем и ничем не опровергнуты. В своей речи адвокат апеллировал к тому, что ее гражданскиий супруг часто занимался рукоприкладством, и женщина его боялась.

"Волченко Аллу по ст.99 ч.2 прошу оправдать за отсутствием в ее действиях состава уголовного правонарушения, по ст.119 ч.1 назначить наказание в виде ареста до 45 суток, в связи с тем, что она содержится под стражей с августа, прошу считать наказание отбытым и освободить ее в зале суда", - сказал адвокат.

Подсудимая Волченко просила суд обратить внимание на то, что, по ее мнению, в ходе следствия были допущены нарушения: "... первичные действия проводились, когда я находилась в алкогольном опьянении, меня заставили подписать протокол допроса под давлением.. ...мои просьбы о переквалификации не были услышаны..."

Подсудимая просила переквалифицировать ее действия со статьи "Убийство" на статью "Недонесение".

"В убийстве своих детей я не участвовала и считаю, что данная статья под мои деяния не подходит", - сказала Волченко.

15 ноября состоялось предварительное слушание по делу о жестоком убийстве двух детей. Обвиняемые в убийстве их родители отказались от суда присяжных.

Напомним, в Турксибском районе Алматы в съемной квартире обнаружили тела двух детей, спрятанные в холодильник. Позже выяснилось, что по подозрению в убийстве задержан отецгодовалых близнецов. В ходе допроса он дал признательные показания. Он пояснил, что дети досаждали ему. Однако отец арестованного 29-летнего мужчины выдвинул свою версиюслучившегося. У подсудимых остался еще один ребенок - 2-летний Равиль. Мальчика прохожие нашли на улице, и только потом стало известно, что это брат убитых близнецов.

В суде дала показания мать близнецов - Алла Волченко. Она отрицает причастность к преступлению. Гильмутдинов также утверждает, что его жена не причастна к смерти детей. Согласно версии следствия, убийство было свершено в сговоре обоих подсудимых.

На одном из заседаний были озвучены первые показания Гильмутдинова, согласно которым Волченко изначально знала о его намерении избавиться от детей. Волченко же заявила в суде, что намерена добиваться, чтобы ее не лишали родительских прав.

Гособвинитель запросил для Гильмутдинова пожизненное лишение свободы, для Волченко - 19 лет.

Ирина Капитанова