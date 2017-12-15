Назначен руководитель управления здравоохранения Алматинской области

Распоряжением акима Алматинской области Ыскак Бауыржан Ербозымулы назначен руководителем управления здравоохранения Алматинской области.

Ыскак Бауыржан Ербозымулы

Родился в 1969 году. Окончил Казахский государственный медицинский университет и Алматинский университет непрерывного образования.

Трудовой путь начал клиническим ординатором в научно-исследовательском кожно-венерологическом институте города Алматы. В разные годы работал главным врачом-дерматологом семейно-врачебной амбулатории №23 в г. Уральске Западно-Казахстанской области, заведующим диспансерным отделением, врачом-дерматологом Алматинского облкожвендиспансера, ведущим специалистом управления комитета по контролю за качеством медицинских услуг по г.Алматы Министерства здравоохранения РК, врачом-дермавенерологом, заведующим отделением, исполняющим обязанности главного врача ГКП на ПХВ «Кожно-венерологический диспансер» города Алматы.

С января 2015 года - главный врач ГКП на ПХВ «Кожно-венерологический диспансер» города Алматы.

Хроника

Распоряжением акима Алматинской области Байдувалиев Асхан Мархабаевич освобожден от должности руководителя управления здравоохранения Алматинской области по собственному желанию.