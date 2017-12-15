 
Новости за сегодня

Алматинцы могут получить налоговые услуги в праздничные и выходные дни

 

Уважаемые налогоплательщики!

ДГД по г. Алматы сообщает, что для вашего удобства до конца 2017 года установлен следующий режим работы Центров оказания услуг, Терминалов самообслуживания и касс учреждений банков, расположенных в зданиях районных Управлений государственных доходов города Алматы:

- в рабочие дни до 20:00 часов без обеденного перерыва,

- в праздничные и выходные дни 18,19 и 23 декабря с 9:00 часов до 18:30 часов.

Кроме того, напоминаем о необходимости продления патента на 2018 год для лиц, осуществляющих деятельность с применением специального налогового режима на основе патента. При этом продление патента возможно произвести без посещения налогового органа путем представления электронной формы 911.00 посредством Web-приложения «Кабинет налогоплательщика», доступное по адресу www.cabinet.salyk.kz.

 

 

15 декабря 2017, 07:26
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос.доходов по г. Алматы

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код