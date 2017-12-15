Алматинцы могут получить налоговые услуги в праздничные и выходные дни

Уважаемые налогоплательщики!

ДГД по г. Алматы сообщает, что для вашего удобства до конца 2017 года установлен следующий режим работы Центров оказания услуг, Терминалов самообслуживания и касс учреждений банков, расположенных в зданиях районных Управлений государственных доходов города Алматы:

- в рабочие дни до 20:00 часов без обеденного перерыва,

- в праздничные и выходные дни 18,19 и 23 декабря с 9:00 часов до 18:30 часов.

Кроме того, напоминаем о необходимости продления патента на 2018 год для лиц, осуществляющих деятельность с применением специального налогового режима на основе патента. При этом продление патента возможно произвести без посещения налогового органа путем представления электронной формы 911.00 посредством Web-приложения «Кабинет налогоплательщика», доступное по адресу www.cabinet.salyk.kz.