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Замакима Усть-Каменогорска подозревают в получении взятки

15 декабря 2017, 12:14

Национальное бюро по противодействию коррупции проверяет причастность Расула Манапова к совершению коррупционного преступления.

Заместитель акима Усть-Каменогорска Расул Манапов был задержан позавчера в момент получении взятки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Устинка LIVE.

По неофициальным данным, 32-летний чиновник подозревается в том, что перевел государственную землю в частную собственность, за что был щедро вознагражден.

- В настоящее время антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц по факту получения взятки, в рамках которого проверяется причастность заместителя акима Усть-Каменогорска Манапова Р.К., - сообщил в официальном ответе на запрос руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области Сергей Потанин.

– По уголовному делу проводятся следственные мероприятия.

Напомним, Расул Манапов занял должность заместителя акима Усть-Каменогорска 13 октября, и через два дня успел «отличиться». Чиновнику объявили строгий выговор, лишили на два месяца автотранспорта и обязали выполнять общественные работы за нецелевое использование рабочего автомобиля.

Фото YK-news.kz


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