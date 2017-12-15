Асанов прокомментировал решение суда по бастующим шахтерам 

В кулуарах Акорды председатель Верховного суда РК Жакип Асанов прокомментировал определение суда Шахтинска, который обязал работников в срок до 16.00 14 декабря 2017 года выйти на поверхность и приостановить забастовочные действия, передает корреспондент Zakon.kz.

«Был иск, заявление работодателя («АрселорМиттал Темиртау»). Суды нескольких районов вынесли решение, они приняли меры по обеспечению иска. Судьи в таких случаях обязаны это сделать. Потому что была угроза жизни самих шахтеров», - сказал он журналистам в кулуарах Акорды.

При этом Ж. Асанов уточнил, что это «определение, но не решение по делу».

«Я знаю, что суды приняли определение, это не решение по делу, это предварительное обеспечение для того, чтобы дело, исковое заявление можно было рассмотреть в суде», - указал глава ВС РК.

По его словам, сейчас «все зависит от договоренностей двух сторон».

«Здесь чисто отношения между работодателем и работниками. Здесь государство никакого отношения не имеет. Работодатель просил суд, чтобы суд обязал принять меры, чтобы не было угрозы жизни и здоровью людей. Это логичное решение. Главная причина, почему судами было принято такое решение - безопасность людей. Дальше между ними, насколько я знаю, переговоры идут, это уже вопрос другой, который не входит в судебную компетенцию», - пояснил спикер.

«Работодатель обратился с одним требованием - признать забастовку незаконной. Но это решение не вышло, в суде исковое заявление не рассмотрено, просто приняты предварительные меры обеспечения рассмотрения иска. Для того, чтобы рассмотреть, все должны выйти: одни в шахте, другие нет. Поэтому суд принял меры, чтобы обеспечить безопасность, по такому роду делам есть меры обеспечения», - добавил Ж. Асанов.

Ксения Давыдова, Астана

Фото: Atameken Business Channel