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Утверждены Правила осуществления туроператорской деятельности в сфере религиозного туризма
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Аннотация к документу: Приказ Министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан от 22 ноября 2017 года № 166 «Об утверждении Правил осуществления туроператорской деятельности в сфере религиозного туризма» (не введен в действие)
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В соответствии с пунктом 5 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 13 июня 2001 года «О туристской деятельности в Республике Казахстан» утверждены Правила осуществления туроператорской деятельности в сфере религиозного туризма.
В частности, религиозные объединения для организации религиозного туризма проводят конкурс по распределению квоты между туроператорами.
Религиозным объединением для организации религиозного туризма проводится распределение квоты между туроператорами, по согласованию с уполномоченным органом в сфере религиозной деятельности.
Решение религиозных объединений о результатах распределения квоты между туроператорами согласовывается с уполномоченным органом в течение 14 календарных дней со дня его поступления и опубликовывается на сайте уполномоченного органа в сфере религиозной деятельности.
По итогам конкурса между религиозным объединением и победившим туроператором заключается договор о взаимодействии по организации религиозного туризма (далее - Договор), в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан.
Формирование групп туристов по квоте осуществляется туроператором после заключения Договора с соответствующим религиозным объединением.
Информационные материалы по организации и осуществлению религиозного туризма за пределами Республики Казахстан, в том числе заключенные договоры, соглашения, меморандумы и протоколы в сфере организации религиозного туризма, публикуются в средствах массовой информации, а также на интернет-ресурсе религиозного объединения в срок не позднее 14 календарных дней со дня их подписания.
Турист для осуществления религиозного туризма самостоятельно выбирает туроператора.
Турист, планирующий совершить религиозный туризм, заключает с туроператором договор на туристское обслуживание, соответствующий типовому договору, утвержденному приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 81 «Об утверждении типового договора на туристское обслуживание» (зарегистрирован в Реестре нормативных правовых актов за № 10604).
Религиозные объединения для обеспечения безопасности туристов предоставляют туроператорам своих представителей.
Число представителей религиозного объединения и вопросы, касающиеся их участия в группах туристов, совершающих религиозный туризм, определяются Договором.
Туроператоры за 3 календарных дня до начала религиозного туризма в письменной форме предоставляют туристам сведения об особенностях религиозного туризма, включающие в себя необходимую и достоверную информацию о правилах въезда, выезда и пребывания в стране (месте) временного пребывания, о законодательстве, об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах религиозного показа, находящихся под особой охраной, состоянии окружающей среды, а также об опасностях, с которыми они могут встретиться при совершении религиозного туризма, и осуществить предупредительные меры, направленные на обеспечение безопасности туристов.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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