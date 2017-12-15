В соответствии с пунктом 5 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 13 июня 2001 года «О туристской деятельности в Республике Казахстан» утверждены Правила осуществления туроператорской деятельности в сфере религиозного туризма.

В частности, религиозные объединения для организации религиозного туризма проводят конкурс по распределению квоты между туроператорами.

Религиозным объединением для организации религиозного туризма проводится распределение квоты между туроператорами, по согласованию с уполномоченным органом в сфере религиозной деятельности.

Решение религиозных объединений о результатах распределения квоты между туроператорами согласовывается с уполномоченным органом в течение 14 календарных дней со дня его поступления и опубликовывается на сайте уполномоченного органа в сфере религиозной деятельности.

По итогам конкурса между религиозным объединением и победившим туроператором заключается договор о взаимодействии по организации религиозного туризма (далее - Договор), в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан.

Формирование групп туристов по квоте осуществляется туроператором после заключения Договора с соответствующим религиозным объединением.

Информационные материалы по организации и осуществлению религиозного туризма за пределами Республики Казахстан, в том числе заключенные договоры, соглашения, меморандумы и протоколы в сфере организации религиозного туризма, публикуются в средствах массовой информации, а также на интернет-ресурсе религиозного объединения в срок не позднее 14 календарных дней со дня их подписания.

Турист для осуществления религиозного туризма самостоятельно выбирает туроператора.

Турист, планирующий совершить религиозный туризм, заключает с туроператором договор на туристское обслуживание, соответствующий типовому договору, утвержденному приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 81 «Об утверждении типового договора на туристское обслуживание» (зарегистрирован в Реестре нормативных правовых актов за № 10604).

Религиозные объединения для обеспечения безопасности туристов предоставляют туроператорам своих представителей.

Число представителей религиозного объединения и вопросы, касающиеся их участия в группах туристов, совершающих религиозный туризм, определяются Договором.

Туроператоры за 3 календарных дня до начала религиозного туризма в письменной форме предоставляют туристам сведения об особенностях религиозного туризма, включающие в себя необходимую и достоверную информацию о правилах въезда, выезда и пребывания в стране (месте) временного пребывания, о законодательстве, об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах религиозного показа, находящихся под особой охраной, состоянии окружающей среды, а также об опасностях, с которыми они могут встретиться при совершении религиозного туризма, и осуществить предупредительные меры, направленные на обеспечение безопасности туристов.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.