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Выборы президента РФ назначены на 18 марта

15 декабря 2017, 13:48

Дан официальный старт предвыборной президентской кампании и претенденты получают возможность зарегистрироваться и начать агитацию.

Совет Федерации назначил выборы президента на 18 марта 2018 года, передает РИА Новости.

Решение приняли единогласно.

Тем самым дан официальный старт предвыборной президентской кампании и претенденты получают возможность зарегистрироваться и начать агитацию.

Обязанность назначать выборы президента возложена на Совет Федерации Конституцией.

Фото: Николай Корешков.


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