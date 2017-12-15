Выборы президента РФ назначены на 18 марта
Дан официальный старт предвыборной президентской кампании и претенденты получают возможность зарегистрироваться и начать агитацию.
Совет Федерации назначил выборы президента на 18 марта 2018 года, передает РИА Новости.
Решение приняли единогласно.
Тем самым дан официальный старт предвыборной президентской кампании и претенденты получают возможность зарегистрироваться и начать агитацию.
Обязанность назначать выборы президента возложена на Совет Федерации Конституцией.
Фото: Николай Корешков.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.