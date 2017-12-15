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Казахстанцы спели "Көзімнің қарасы" в аэропорту Москвы

15 декабря 2017, 14:16

Песню предположительно спел коллектив Astana Musical или хор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.

Казахстанцы спели песню Абая Кунанбаева "Көзімнің қарасы" в аэропорту Шереметьево г. Москвы. Видео этого момента появилось в социальных сетях, передает Zakon.kz.

Комментаторы предположили, что песню спел коллектив Astana Musical или хор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.


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