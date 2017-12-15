Казахстанцы спели "Көзімнің қарасы" в аэропорту Москвы
Песню предположительно спел коллектив Astana Musical или хор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.
Казахстанцы спели песню Абая Кунанбаева "Көзімнің қарасы" в аэропорту Шереметьево г. Москвы. Видео этого момента появилось в социальных сетях, передает Zakon.kz.
Комментаторы предположили, что песню спел коллектив Astana Musical или хор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.
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