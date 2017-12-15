Назарбаев: Наши достижения стали возможны благодаря усилиям казахстанцев

В Акорде проходит церемония награждения и вручения государственных наград и премий, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы проводим церемонию награждения по традиции государственными наградами, премиями в канун самого важного дня нас праздника - Дня независимости, который мы отмечаем 16 декабря каждого года. После обретения государственного суверенитета мы последовательно созидали сильный, процветающий Казахстан», - сказал Нурсултан Назарбаев.

За эти годы Казахстан добился многих значимых успехов и побед.

«Сегодня мы ставим перед собой великую цель - войти в 30 самых развитых государств планеты. В рамках масштабной модернизации мы обеспечили высокие социальные гарантии и рост благосостояния наших граждан. Мы достойно провели масштабные мероприятия глобального уровня,укрепив международный авторитет Казахстана. Все эти достижения стали возможны благодаря усилиям, энергии всех казахстанцев», - сказал глава государства.