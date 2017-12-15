Приговоренный в Китае к пожизненному заключению казахстанец возвращен на родину

В текущем году из Китая в Казахстан этапированы еще 4 гражданина.

Приговоренный к пожизненному заключению в Китае гражданин Казахстана возвращен на Родину, передает Zakon.kz со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД РК Ануара Жайнкаова.

"Сегодня, около часа назад из города Урумчи на Родину этапирован гражданин Казахстана, приговоренный в Китае к смертной казни за контрабанду наркотических средств. Процесс передачи осужденного организован Посольством Казахстана в Китае, Генеральной прокуратурой РК и Министерством юстиции Китая", - написал на своей странице в Facebook Жайнаков.

По его сведениям, уроженец Акмолинской области, 1989 года рождения, был задержан правоохранительными органами Китая в городе Гуанчжоу провинции Гуандун в 2009 году за транспортировку наркотиков, и приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на 2 года, в 2011 году приговор ему был заменен на пожизненное лишение свободы.

"Казахстанскими дипломатами и сотрудниками Генеральной прокуратуры РК проведена большая работа по решению с китайской стороной вопросов перевода осужденных граждан в Казахстан для отбытия наказания в нашей стране", - отметил Жайнаков.

По данным Генеральной прокуратуры РК в 2010 году наш соотечественник признан виновным за контрабанду героина и ему было назначено пожизненное заключение.

"В последующем срок наказания сокращен до 18 лет. Позже казахстанец обратился в Генпрокуратуру с просьбой перевести его на родину для дальнейшего отбывания наказания. Сегодня он этапирован из КНР на территорию Казахстана и водворен в ИВС Астаны", - сообщили в Генпрокуратуре РК.

В текущем году из Китая в Казахстан этапированы еще 4 гражданина, а в общем с августа 2015 года благодаря усилиям Посольства РК в КНР и казахстанских компетентных органов удалось добиться положительного решения о переводе в Казахстан 15 осужденных в Китае наших граждан. Подобная деятельность Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры Казахстана активно проводится и в других странах.

фото: Facebook/Ануар Жайнаков