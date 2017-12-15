Казахстан ратифицировал соглашение о борьбе с хищениями авто в СНГ

Главой государства подписан Закон РК «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Соглашение подписано 25 ноября 2005 года в Москве. Разработка данного соглашения была вызвана необходимостью обеспечения защиты прав владельцев похищенного автотранспорта и правового урегулирования вопросов, связанных с возвратом.

Как отмечал сенатор Волков во время обсуждения документа в палате, в Казахстане с момента подписания Соглашения с 1993 года по настоящее время похищено более 60 тысяч автомашин. Разыскано и возвращено владельцам около 43 тысяч или чуть более 70%. На сегодняшний день остаются не найденными 17 тысяч 448 транспортных средств.