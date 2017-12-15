Мужчину осудили за изнасилование падчерицы
Он приговорен к 16 годам лишения свободы.
В Павлодарском специализированном межрайонном уголовном суде вынесен приговор мужчине, изнасиловавшем несовершеннолетнюю девочку, сообщила пресс-служба Павлодарского областного суда.
По информации судебного ведомства, 32-летний павлодарец приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных учреждениях максимальной безопасности.
Как удалось выяснить агентству, преступление было совершено в 2013 году, в то время девочке — падчерице насильника — было 13 лет, ему — 28.
Кроме того, мужчина признан виновным еще и в совершении кражи в крупном размере, поэтому у него будет конфисковано имущество, добытое преступным путем.
Приговор не вступил в законную силу.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: газета "Литер"
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