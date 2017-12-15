Самые необычные новогодние традиции разных стран мира

Для некоторых стран празднование наступления нового года - не только пьянки и застолья, но еще и прекрасный повод попугать непослушных детей и пощекотать нервы взрослым. Битье посуды, парады ряженных, избавление от старой мебели, а так же драки до потери сознания - всё это происходит в Новый год.

Болгария: шествие кукеров

Шествие ряженых – сохранившийся до наших дней языческий обряд, популярный в Болгарии. Мужчины переодеваются в устрашающие маски, вешают на пояс бубенцы, надевают сверху козьи меха, вывернутые наружу, и устраивают карнавальное шествие с плясками. Цель кукеров – изгнание злых духов, и обычно такие игрища проходят на Новый год и на Масленицу.

Дания: прыжок в новый год и битье посуды

В последний день декабря датчане любят как следует повеселиться и повалять дурака. А еще у них есть интересная новогодняя традиция: с боем курантов надо найти там, где вы находитесь, самую высокую из доступных точку – стул, диван, стол, – забраться на нее и с последним ударом буквально «впрыгнуть» в новый год. Кроме того, Новый год – время укрепить дружбу, поэтому весь год они собирают старые фарфоровые тарелки и кружки, чтобы в новогодний праздник разбить их на крыльце родственников или близких друзей. Говорят, это приносит удачу, и чем больше на вашем крыльце осколков – тем лучше.

Италия: выбросить все старое

В Италии 31 декабря принято выбрасывать старые вещи. Итальянцы отправляют в утиль одежду, посуду и даже бытовую технику. Они считают, если в канун Нового года избавиться от чего-то старого,то в наступающем году непременно появится что-то новое. Чтобы было, что выбрасывать через год… Так же поступают и в Аргентине. Правда, вместо ненужных вещей в мусорное ведро летят календари, счета и прочие документы.

Микронезия: выбрать новое имя

В Микронезии — государстве в северо-западной части Океании — 1 января каждого нового года меняют имя! Да-да! Собственное имя. Ну, знаете, чтобы ввести в заблуждение нечисть. Представьте: идёте вы 2 января босиком да в легком платьице, а навстречу вам — подруга детства. Как её зовут — неизвестно. Впрочем, и она в недоумении. Вы подходите ближе и тихо-тихо шепчете на ухо друг другу, как к вам теперь следует обращаться.

И обязательно при этом создаёте какой-нибудь шум: хлопаете в ладоши, бьёте палкой по дереву. Чтобы нечисть ничего не услышала!

Кот-д'Ивуар: пробежать с яйцом во рту

В Республике Кот-д'Ивуар верят в яйца! Яйцо для жителей этой страны в Западной Африке — символ жизни. Если пофилософствовать, то скорлупа показывает, насколько наша жизнь хрупка. Непонятно, для чего же они в Новый год гонки с такими хрупкими яйцами устраивают! Встают на четвереньки, кладут яйцо в рот и бегут. Надо прийти к финишу первым, не повредив этот самый символ жизни!

Перу: подраться

В Кот-д'Ивуаре бегают с яйцом, а в Перу, в деревушке Санто Томас — дерутся. Так сказать,снимают стресс, чтобы в Новый год войти добрыми, спокойными и уравновешенными. Участвовать можно всем — ограничений нет ни по полу, ни по возрасту! Фестиваль Таканакуй — мероприятие официальное, ни тюрьма, ни штрафы драчунам не грозят.

Также в Перу в новогоднюю ночь можно встретить девушек с ивовыми прутиками. Так они ищут женихов — кому предложат схватиться за прутик, тот и попал. Правда, находят девушки себе пару редко, потому что руки у женихов в эту ночь заняты! Они несут чемодан и верят, что в Новом году обязательно отправятся в большое путешествие. Да! Это тоже традиция.

Чили: отпраздновать на кладбище

Жители этой страны встречают Новый год… на кладбище! В кругу родственников. Как живых, так и почивших. Эта традиция появилась больше ста лет назад. Конечно, есть легенда: некие дети решили провести Новый год со своим покойным отцом и вечером 31 декабря пришли на его могилу. С тех самых пор ворота чилийских кладбищ открываются в канун Нового года. Чтобы все желающие могли встретить год вместе с теми, кого любят, но кого, к сожалению, уже нет в живых.

Австралия: оседлать семь волн

Вы никогда не фантазировали, каким бы был Новый год без снега и холода? Например,таким, как в Австралии. Жители Зеленого континента, где в это время года летний сезон,встречают Новый год у океана. Разбивают палатку на пляже, разводят костёр и ждут в обнимку с доской для сёрфинга. Те, кто верит в чудеса (ну или ещё может стоять на ногах), пытаются в это время перепрыгнуть через семь волн подряд — на удачу.

Голландия: искупаться в Северном море

1 января голландцы плавают и не абы где, а в Северном море! И ничего, что температура воды — 5 градусов выше нуля, и ничего, что похмелье… Наоборот, неплохой способ прийти в себя после бурной ночи. Итак, для Нового года по‑голландски вам потребуется: Шенгенская виза, билет на самолёт, купальник и новогодняя красная шапочка с помпоном.

Источник: humor.fm.