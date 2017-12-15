Для чего автомобили скорой помощи перекрасят в лимонный цвет

С 2018 года все автомобили скорой помощи в Казахстане будут унифицированы по единому утвержденному стандарту, сообщает BNews.kz.

Анализ международного опыта работы службы скорой помощи в развитых странах показал, что транспорт экстренных служб, окрашенный в яркие цвета, в том числе, лимонный, наиболее заметен в потоке и, следовательно, наиболее оперативен и безопасен.

«До этого времени мы всегда видели на дорогах много белых машин скорой помощи. Я всегда удивлялся, почему машины скорой медицинской помощи в Казахстане все белого цвета. Здесь более половины года погода белая, много снега. Более того, я не уверен, что водители мгновенно могут различить, что это и есть машина «скорой помощи». Население обращает внимание на яркие цвета, тем самым, водители будут быстрее реагировать и уступать дорогу, как в ночное время, так и дневное», - рассказал председатель комиссии по модернизации скорой медицинской в РК Кевин Фрик.

По информации Министерства здравоохранения, они взяли северо-американский и европейский опыт за основу, после чего создали собственную модель для Казахстана.

«Многие люди подумают, что это пустая трата денег на то чтобы перекрасить машину с белого на желтый цвет, но на самом деле этому есть много причин. Было доказано временем, что в европейских странах это действительно работает. Время ожидания оказания медицинской помощи критически важно, поэтому водителям следует сразу отъезжать направо при виде машины «скорой помощи» и уступать дорогу», - добавил Фрик.

Ранее стало известно, что со следующего года весь транспорт службы скорой медицинской помощи будет окрашен в лимонный цвет со светоотражающими элементами лилового цвета.

Фото:соцсети