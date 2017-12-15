Серик Сапиев пожелал девушкам-боксёрам стать олимпийскими чемпионками
Из вьетнамского Хошимина в ноябре наша команда привезла шесть медалей
Депутат Мажилиса и олимпийский чемпион поздравил призёров женского чемпионата Азии по боксу, которым накануне вручили специальные премии, сообщает Zakon.kz.
Из вьетнамского Хошимина в ноябре наша команда привезла шесть медалей, в том числе золото завоевала Мадина Нуршаева, серебро -Валентина Хальзова, бронзовые медали – Назым Кызайбай, Дарига Шакимова, Молдир Базарбаева и Ляззат Кунгейбаева.
Как сообщили в пресс-службе Казахстанской федерации бокса, премии призёрам и тренерам вручил президент Казахстанской федерации бокса Тимур Кулибаев.
«Вы показали хороший результат, - сказал Серик Сапиев, который также был гостем на церемонии награждения. – Национальный олимпийский комитет развивает все виды спорта, Казахстанская федерация бокса делает всё возможное для того, чтобы продвигать женский бокс и, как видим, это приносит плоды. Хотелось бы, чтобы у нас были олимпийские чемпионки и у вас есть все шансы ими стать!»