Серик Сапиев пожелал девушкам-боксёрам стать олимпийскими чемпионками

Из вьетнамского Хошимина в ноябре наша команда привезла шесть медалей

Депутат Мажилиса и олимпийский чемпион поздравил призёров женского чемпионата Азии по боксу, которым накануне вручили специальные премии, сообщает Zakon.kz.

Из вьетнамского Хошимина в ноябре наша команда привезла шесть медалей, в том числе золото завоевала Мадина Нуршаева, серебро -Валентина Хальзова, бронзовые медали – Назым Кызайбай, Дарига Шакимова, Молдир Базарбаева и Ляззат Кунгейбаева.

Как сообщили в пресс-службе Казахстанской федерации бокса, премии призёрам и тренерам вручил президент Казахстанской федерации бокса Тимур Кулибаев.