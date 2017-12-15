Сколько кибератак в Казахстане было отражено

С начала 2017 года отражено более 100 тысяч кибератак.

В Казахстане с начала 2017 года отражено более 100 тысяч кибератак. Об этом сообщил вице-министр информации и коммуникаций РК Алан Ажибаев после расширенного заседания комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК, где обсуждался проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций», сообщает МИА "Казинформ".

«Вообще, сегодня происходит очень много кибератак. Я могу назвать цифру - каждый день мы отражаем вместе с правоохранительными органами несколько тысяч кибератак. В сегодняшнем мире информационных технологий IT-сектор очень специфичен. С начала 2017 года отражено более 100 тысяч кибератак», - сказал вице-министр информации и коммуникаций РК Алан Ажибаев.

Напомним, основным направлением законопроекта является дальнейшее формирование качественной законодательной базы для развития СМИ. В частности, в целях снижения административной нагрузки и соразмерности обеспечения санкций планируется исключить такие виды наказаний, как конфискация тиража и приостановление деятельности СМИ за незначительные нарушения. Расширяется перечень оснований, по которым СМИ освобождаются от ответственности за распространение недостоверной информации. Определены случаи, по которым для СМИ не требуется согласия гражданина на публикацию изображения - к примеру, культурно-массовые, спортивно-массовые и иные мероприятия, публичные выступления.

В рамках дальнейшего продвижения казахстанского контента планируется для публичного просмотра в государственных органах и организациях обеспечить показ исключительно отечественных телеканалов. В законопроекте комплексно предложены нормы, направленные на успешную реализацию программы «Цифровой Казахстан». Также предлагаются нормы, направленные на совершенствование процессов проектирования, создания и экспертизы государственных информационных систем. Кроме того, планируется повышение качества услуг связи посредством предоставления операторам сотовой связи права на совместное использование выделенных радиочастотных спектров.

После обсуждения комитет принял решение внести законопроект на пленарное заседание палаты.

Фото: 112 Украина