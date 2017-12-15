Жамишев: БРК устойчивый банк с достаточным объемом капитала

Председатель правления АО "Банк развития Казахстана" рассказал о валютной структуре кредитного портфеля банка и о том, отразилась ли девальвация на его качестве, передает Zakon.kz со ссылкой на Интерфакс-Казахстан.

По его словам, на сегодня доля займов в тенге в кредитном портфеле – 44,7%.

"В 2013 году она была 20,5%. Мы в два с лишним раза увеличили долю кредитов в национальной валюте и тем самым уменьшили валютные риски, но даже не это самое главное, а то, каким образом это произошло", - отметил он.

После значительных девальваций, когда обязательства были в валюте, а проекты не имели валютной выручки и не могли утилизировать валютные риски, их обязательства выросли практически в два раза.

"Вместе с девальвацией доходность бизнеса, понятно, не растет. Ясно, что проекты, которые не могли утилизировать валютные риски, но имели займы в валюте, необходимо было реструктурировать. Мы этим занимались в 2015 – 2016 году. Займы, чувствительные к валютным рискам, мы реструктурировали в тенге", - рассказал Жамишев.

На данный момент, добавил он, БРК придерживается политики не финансировать в иностранной валюте проекты, которые не могут каким-либо образом утилизировать валютные риски. Тем самым, в банке минимизировали риски, связанные с возможным изменением курса национальной и иностранных валют.



По официальной информации БРК в январе-июне 2017 года получил 2,873 млрд тенге чистой прибыли, что в 3,8 раза меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Однако Жамишев уточнил, что БРК – банк развития, у него нет задачи максимизировать чистый доход, прибыль от деятельности.

"Поэтому мы обеспечиваем безубыточную деятельность нашего банка и наша прибыль может меняться. Это – не есть показатель. Мы – устойчивый банк, с достаточным объемом капитала, хорошим качеством ссудного портфеля, хорошим кредитным рейтингом. Если бы стояла задача увеличивать прибыль, мы бы могли этого добиться, но мы такой задачи перед собой не ставим. Единственное, что мы ставим как минимальную задачу - безубыточность деятельности", - подытожил он.

По итогам I полугодия 2017 года чистая прибыль БРК составила 2, 874 млрд тенге, за три квартала – 7,189 млрд тенге.