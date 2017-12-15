Суд признал Улюкаева виновным
15 декабря 2017, 14:55
Экс-министра обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Суд признал экс-главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева виновным в получении взятки.
Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала Замоскворецкого суда Москвы, где оглашается приговор.
"Суд установил, что Улюкаев виновен в получении взятки в особо крупном размере", - огласила судья Лариса Семенова.
Чтение приговора продолжается.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС.
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