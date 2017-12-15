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Суд признал Улюкаева виновным

15 декабря 2017, 14:55

Экс-министра обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Суд признал экс-главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева виновным в получении взятки.

Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала Замоскворецкого суда Москвы, где оглашается приговор.

"Суд установил, что Улюкаев виновен в получении взятки в особо крупном размере", - огласила судья Лариса Семенова.

Чтение приговора продолжается.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС.


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