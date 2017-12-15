Казахстанские предприятия при поддержке государства выходят на зарубежные рынки

Планируется довести долю выделяемых государством средств на поддержку экспорта до 1% к ВВП с нынешних 0,23% (для сравнения: в Канаде этот показатель составляет 5,3%, Китае – 4,4%).

Новая модель экономического роста, о которой шла речь в Послании Главы государства Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», требует, в том числе, развития не сырьевого экспорта. Правительством в августе была утверждена «Национальная экспортная стратегия РК на 2018–2022 годы», которая предусматривает 1,5-кратный рост объема не сырьевого экспорта к 2023 году в сравнении с 2015-м.

Чтобы достичь этой цели, планируется довести долю выделяемых государством средств на поддержку экспорта до 1% к ВВП с нынешних 0,23% (для сравнения: в Канаде этот показатель составляет 5,3%, Китае – 4,4%). Одним из институтов созданной системы господдержки является Банк развития Казахстана (БРК).

Важным драйвером динамики предэкспортного кредитования стали выделенные государством средства, в частности, в рамках программы «Нұрлы жол». С 2015 года по настоящее время из Национального фонда Банку развития было выделено тремя траншами 65 миллиардов тенге на поддержку экспортеров в обрабатывающей промышленности. Дополнительно в 2016-м 30 миллиардов тенге Банк развития привлек на внутреннем рынке путем выпуска облигаций.

На сегодня Банк полностью освоил средства Нацфонда. Однако, учитывая погашение ранее открытых кредитных линий, БРК продолжает рассматривать заявки на предэкспортное и экспортное финансирование в рамках программы «Нұрлы жол». Кроме того, БРК, имея высокие кредитные рейтинги, может привлекать внешние заимствования на лучших в финансовом секторе Казахстана условиях и всегда готов предложить клиентам займы в иностранной валюте.

В текущем году банком профинансированы экспортные операции АО «Шымкентмай», крупнейшего в Казахстане производителя продуктов переработки масличных культур. Предоставленные средства позволят компании увеличить объемы экспорта (прежде всего, растительного масла) в Китай. В начале текущего года БРК предоставил предэкспортное финансирование компании High Industrial Lubricants&Liquids Corporation, в результате чего предприятие экспортировало промышленные смазочные материалы в Россию и ряд стран Центральной Азии. Расширяя географию и объемы экспортных поставок, HILL Corporation планирует заместить импорт сырья для производства готовой продукции.

В планах компании – строительство завода по производству базовых масел. Помимо указанных компаний,среди клиентов Банка развития Казахстана есть такие крупные экспортеры в обрабатывающей промышленности, как «АрселорМиттал Темиртау», «Казцинк»,«Казфосфат», «Алюминий Казахстана», «КазАзот», RG Brands, «Баян Сулу», «Масло-Дел».