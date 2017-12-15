БРК содействует развитию казахстанского несырьевого экспорта

С 2015 года Банк развития активно продвигает такой финансовый продукт, как «предэкспортное финансирование». В последние три года данный инструмент используется в кредитной деятельности БРК более активно, чем раньше. Он направлен на кредитование текущих расходов предприятий, связанных с закупом сырья, его переработкой и дальнейшей отправкой готовой продукции на экспорт.

Инструмент востребован компаниями, поскольку позволяет им предлагать удобные для покупателя условия оплаты за поставленный товар. Это видно по динамике сделок. Если в 2014 году банком были профинансированы операции не сырьевого экспорта на сумму 323 миллиона тенге, то уже в 2015-м – 59 миллиардов, в 2016-м – 95,3 миллиарда, а за неполный 2017 год – 122,4 миллиарда тенге. В эту статистику входит повторное освоение в рамках возобновляемых кредитных линий. Это является подтверждением, что продукт пользуется спросом у наших несырьевых экспортеров. Общая сумма предэкспортного финансирования за 4 года составила 277 миллиардов тенге.

Поддержан экспорт такой продукции, как титановые слитки и сплавы, цинк, серебро, медь, стальные изделия, желтый фосфор, транформаторы и подстанции, растительное масло и побочные продукты переработки масличных культур, азотные удобрения, моторные и трансмиссионные масла, кондитерские изделия, безалкогольные напитки, чай и прочие товары народного потребления. Накопленная за этот период экспортная выручка компаний, получивших финансирование БРК, достигла почти 400 миллиардов тенге. То есть один вложенный тенге принес 44 тиына прибыли.

По словам старшего банкира дирекции БРК по работе с клиентами Владимира Ли, в октябре прошлого года Банк развития пересмотрел минимальный «порог» кредитования экспортных и предэкспортных операций. Теперь он составляет сумму, эквивалентную 1 миллиарду тенге, вместо 5 миллионов долларов. Если речь идет о финансировании не сырьевого экспорта в рамках программы «Нұрлы жол», то БРК открывает возобновляемые кредитные линии в размере от 1 миллиарда тенге сроком до 36 месяцев, ставка вознаграждения при этом составляет не более 9% годовых.

- Что касается классического «экспортного финансирования», то таковым является кредитование зарубежного импортера казахстанской продукции. Возрастает интерес к данному продукту со стороны наших клиентов, так как зачастую их зарубежные контрагенты запрашивают у казахстанской стороны финансирование торговой сделки, - резюмировал представитель института развития.