51 карету скорой помощи получили медики Алматинской области

Для лечебно-профилактических учреждений Алматинской области санитарным автотранспортом из средств местного бюджета в 2017 году было выделено 640,0 млн. тенге на приобретение 51 единицы автомобилей.

51 новую карету скорой помощи получили медработники Алматинской области накануне Дня Независимости Республики Казахстан. Ключи от специализированного медицинского транспорта вручил аким области Амандык Баталов, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Обращаясь с приветственной речью Амандык Баталов отметил:

- Уважаемые медицинские работники! Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев отмечает: «Здоровье нации – основа нашего успешного будущего», поэтому сфере здравоохранения в стране уделяется особое внимание. Благодаря государственной поддержке в Алматинской области строятся современные медицинские объекты, улучшается материально-техническая база, создаются комфортные условия, решаются вопросы повышения квалификации медицинских работников и качества медицинских слуг. Только в текущем году за счет средств местного бюджета в регионе построено 7 медицинских объектов на сумму 1,7 млрд тенге.

Далее глава региона продолжил:

- За последние годы медицинские организации области получили 218 единиц санитарного автотранспорта. Сегодня мы вручаем ключи еще от 51 машины скорой и неотложной помощи, оснащенных необходимым оборудованием. Надеюсь, современный медицинский транспорт вместе с профессионализмом медработников будет служить на благо жетысусцев и способствует спасению человеческих жизней, - сказал А.Баталов.

С ответным словом от лица медицинской общественности региона выступила кардиолог Талдыкорганской городской поликлиники №2 Кымбат Исафина. Поблагодарив руководство области за оказываемую поддержку, К.Исафина заверила, что медицинские работники продолжат прилагать все усилия для повышение качества оказываемых медицинских услуг и укрепления здоровья населения.

Стоит отметить, что для лечебно-профилактических учреждений Алматинской области санитарным автотранспортом из средств местного бюджета в 2017 году было выделено 640,0 млн. тенге на приобретение 51 единицы автомобилей.

Из них 33 единицы санитарного автотранспорта на общую сумму 297,0 млн. тенге, а также 18 единиц передвижного медицинского комплекса скорой помощи для линейных, реанимационных и кардио-реанимационных бригад в комплекте с медицинским оборудованием (электрокардиограф, дефибриллятор, портативный аппарат искусственного дыхания) на сумму 343,0 млн. тенге. Все автомашины будут распределены по медицинским организациям районов и городов области.

Фото: Пресс-служба акима Алматинской области