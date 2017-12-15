Бразильский футболист пробил пенальти под дулом автомата
15 декабря 2017, 15:20
Бразильский нападающий реализовал пенальти, и его команда победила.
Футбольный болельщик пришел на матч бразильских команд с автоматом в руках. Видео инцидента появилось в Twitter-аккаунте Drafts.
На видео один из футболистов готовится пробить пенальти в окружении толпы. Зритель за его спиной направляет на него автомат.
Пенальти под дулом автомата pic.twitter.com/78GjnouDza— Drafts (@dotrustaff) 14 декабря 2017 г.
Бразильский нападающий реализовал пенальти, и его команда победила. Это вызвало бурную радость у присутствовавших на матче болельщиков. Празднование завершилось выстрелами из оружия в воздух.
В августе 2016 года украинский боксер Александр Усик заявил о готовности использовать автомат Калашникова в бою. Усик планировал произвести серию выстрелов в соперника.
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