Учёные раскрыли пользу горячего чая
В ходе эксперимента было установлено, что кофе, холодный чай, чай без кофеина и другие безалкогольные напитки никак не влияют на зрение.
Употребление хотя бы одной чашки горячего чая в день на 74% снижает вероятность развития глаукомы — одной из главных причин полной потери зрения. Об этом говорится в статье, опубликованной в British Journal of Ophthalmology, сообщает Life.
Авторы исследования пришли к такому выводу, наблюдая за жизнью около десяти тысяч медсестёр и других медицинских работников, участвовавших в программе по наблюдению за диетой и здоровьем с 2005 по 2012 год. Учёные уточнили, что неизвестно, какой именно тип чая пили участники эксперимента — чёрный или зелёный, — а также добавляли ли они сахар.
Уточняется, что употребление кофе (с кофеином и без), холодного чая, чая без кофеина и других безалкогольных напитков, в свою очередь, никак не было связано с вероятностью помутнения глаз.
Авторы исследования полагают, что благотворное действие чая на здоровье глаз связано с содержанием большого количества антиоксидантов, которые могут замедлять массовую гибель клеток глаза в результате накопления в них химически агрессивных молекул.
Глаукома возникает из-за повышения внутриглазного давления, которое может привести к повреждению зрительного нерва. Помутнение глаз является одной из ведущих причин слепоты во всём мире.
Фото: Flickr/Wall Boat.
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