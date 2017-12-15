В Алматы мошенники забирали игровые аппараты из торговых точек

Фигуранты сбывали эти аппараты примерно за 150 тысяч тенге за единицу.

В Алматы мошенники обманным путем забирали с торговых точек игровые аппараты, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

В ходе оперативных и специальных мероприятий задержана группа лжесотрудников одного из государственных органов, проводивших в магазинах города "изъятие" игровых аппаратов.

Четверо парней заходили в магазины и другие коммерческие точки с предъявлением, что они действуют якобы от имени госоргана, не предъявляя служебных удостоверений и акта изъятия, выносили установленные аппараты и уезжали. Все четверо подозреваемых - уроженцы ВКО, двое из них ранее судимы, возраст - от 27 до 31 лет.

"Как установлено, злоумышленники в группе лиц по предварительному сговору неоднократно осуществляли свой преступный умысел с целью наживы в черте города. Как правило, продавцы у прилавка к игровым аппаратам не имеют прямого отношения, да и уголовно-процессуальными знаниями не особо обладают, поэтому они не препятствовали деятельности "лжепредставителей власти". Примечательно, что для выноса аппаратов из помещения злоумышленникам было достаточно организовать присутствие "понятых". Далее, со слов самих подозреваемых, они останавливали такси, предлагали около 10 тысяч тенге за перевоз аппарата. От столь выгодного предложения извозчики не отказывались. Фигуранты сбывали эти аппараты примерно за 150 тысяч тенге за единицу. На текущий момент только по Алатаускому району за подозреваемыми числятся 6 аналогичных преступных эпизодов, а по городу не менее 15. Начато досудебное расследование по ст.190 УК РК - мошенничество. В связи с вышесказанным, призываем граждан, кто мог пострадать от преступных деяний этих людей, связаться с нами по телефонам: 227-55-00 и 2227-55-01 или 227-55-02", - заключил начальник УВД Алатауского района майор полиции Максат Канапяев.