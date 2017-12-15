Какие требования в РК к оборудованию служебного помещения частного судоисполнителя

Служебное помещение частного судебного исполнителя размещается в административном здании, офисе или нежилом помещении.

Приказом министра юстиции РК от 15 ноября 2017 года утверждены требования к месту нахождения и оборудованию служебного помещения частного судебного исполнителя, сообщает Zakon.kz.

Согласно приказу, служебное помещение частного судебного исполнителя размещается в административном здании, офисе или нежилом помещении.

Помещение должно находиться на территории исполнительного округа, определенного Республиканской палатой частных судебных исполнителей для деятельности частного судебного исполнителя или его конторы, в открытом для свободного доступа месте и пригодно для приема граждан.

Вывеска с указанием времени работы и часов приема частного судебного исполнителя размещается при входе в служебное помещение.

Служебное помещение состоит из кабинета частного судебного исполнителя и помещения для хранения исполнительных производств.

При отсутствии отдельного помещения для хранения исполнительных производств, их хранение допускается в запираемых металлических шкафах в кабинете частного судебного исполнителя.

Частный судебный исполнитель обеспечивает надлежащие условия для приема и ожидания граждан.

В доступном для граждан месте размещается лицензия частного судебного исполнителя.

Рабочее место частного судебного исполнителя включает офисный стол, компьютер либо ноутбук, принтер. В служебном помещении необходимо наличие копировального аппарата и сканера.

Для хранения документов, печатей и штампов в помещении необходимо наличие железного сейфа.

В случае наличия помощника частного судебного исполнителя, в служебном помещении оборудуется рабочее место для помощника, включающее офисный стол, компьютер либо ноутбук, принтер.

Частный судебный исполнитель в течении 30 календарных дней со дня вступления в члены Республиканской палаты частных судебных исполнителей направляет уведомление о месте нахождения своего служебного помещения в Департамент юстиции по месту осуществления деятельности и в Республиканскую палату частных судебных исполнителей.

В случае изменения места нахождения служебного помещения, частный судебный исполнитель письменно уведомляет об этом Департамент юстиции по месту осуществления деятельности и Республиканскую палату частных судебных исполнителей в течении 3 рабочих дней с момента изменения адреса.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.