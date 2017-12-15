В ДЧС Алматы наградили полицейских, спасших из огня пенсионерку

Благодаря смелым и решительным действиям сотрудников полиции была спасена жизнь человека и ликвидирован пожар до приезда пожарных.

Полицейских, спасших женщину при пожаре, наградили в ДЧС Алматы, передает Zakon.kz.

Напомним, 14 декабря в Бостандыкском районе в микрорайоне Казахфильм, д.3 кв.29 произошел пожар на 3-м этаже 5-ти этажного жилого дома. Участковые опорного пункта № 47 УВД Бостандыкского района майор полиции Аимбетов Дархан и старший лейтенант полиции Пернебеков Абыльхаир, увидев дым из дома напротив, бросились тушить пожар, оказали первую помощь хозяйке квартиры, при этом сами получили отравление угарным газом легкой степени и были доставлены в больницу города.

Благодаря смелым и решительным действиям сотрудников полиции была спасена жизнь человека и ликвидирован пожар до приезда пожарных подразделений. За смелые и решительные действия, проявленные при спасении человеческой жизни на пожаре и в связи с празднованием Дня Независимости Республики Казахстан Пернебеков А.Р. и Аимбетов Д.Е. награждены медалью и грамотой начальника ДЧС Алматы генерал-майора противопожарной службы Аубакирова С.Г.