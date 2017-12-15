Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Охранник погиб, пытаясь поймать выпавшую из окна девушку

15 декабря 2017, 15:51

У мужчины осталась вдова, шестилетняя дочь и пожилые родители.

43-летний охранник Ли Гоуу из города Сиань, Китай, погиб, пытаясь поймать женщину, которая выпала из окна торгового центра, передает Life.

Мужчина заметил стоящую в окне женщину и не в силах предотвратить падение решил смягчить удар собственным телом. К сожалению, полёт с 13-го этажа не оставил шансов ни девушке, ни её отважному спасителю — они погибли на месте.

Местные СМИ сообщили, что бывший военный Ли Гоуу будет посмертно награждён за героизм правительством Шэньси. У отважного мужчины осталась вдова, шестилетняя дочь и пожилые родители.

Фото: кадр из видео.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...