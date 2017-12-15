Охранник погиб, пытаясь поймать выпавшую из окна девушку

43-летний охранник Ли Гоуу из города Сиань, Китай, погиб, пытаясь поймать женщину, которая выпала из окна торгового центра, передает Life.

Мужчина заметил стоящую в окне женщину и не в силах предотвратить падение решил смягчить удар собственным телом. К сожалению, полёт с 13-го этажа не оставил шансов ни девушке, ни её отважному спасителю — они погибли на месте.

Местные СМИ сообщили, что бывший военный Ли Гоуу будет посмертно награждён за героизм правительством Шэньси. У отважного мужчины осталась вдова, шестилетняя дочь и пожилые родители.

Фото: кадр из видео.