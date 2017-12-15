В СКО открыли новый комплекс и детский сад накануне дня Независимости

Накануне дня Независимости в СКО открываются более 50 объектов, среди которых, детские сады, жилые дома, культурные центры и новые производства. Сегодня, аким области Кумар Аксакалов запустил новый комплекс по производству продуктов быстрого приготовления ТОО «РимКазАгро». Это очередной проект программы индустриализации.

Мощность комплекса по производству лапши быстрого приготовления 2 тонны продукции в час. Работой обеспечены 58 человек. Основной компонент при изготовлении - мука отечественного производства. Общий объем инвестиций 1,1 млрд.тенге.

«В планах предприятия в рамках частной индустриальной зоны реализация еще 14 проектов на сумму порядка 10 млрд.тенге с созданием около 300 рабочих мест, что позволит освоить новые производства. Это влажные салфетки, моющие средства, бумаги санитарно-гигиенического назначения»,- отметил Кумар Аксакалов.

В целом, в рамках Программы индустриализации только за 3 последних года было реализовано 25 проектов на сумму порядка 15 млрд.тенге с созданием около 700 рабочих мест. Это позволило увеличить объёмы промышленного производства на 20% до 200 млрд. тенге и достичь роста инвестиции в основной капитал области в 2,7 раза.Сегодня праздник у жителей микрорайона «Орман» в Петропавловске. В преддверии дня Независимости торжественно открыли новый детский сад «Ақ қайың» на 140 мест. С этим знаменательным событием родителей, малышей и воспитателей поздравил аким области Кумар Аксакалов.

В новом детском саду открыли 7 групп. 48 педагогов будут заниматься воспитанием малышей. Данный детский сад построен в рамках ГЧП. Это уже третья дошкольная организация, построенная ТОО «Егоровские склады».

В области уделяется пристальное внимание развитию дошкольного образования. До сегодняшнего дня охват дошкольным воспитанием составляла 99,8%. С открытием детского сада все дошкольники от 3 до 6 лет будут посещать дошкольные организации.

«Глава государства поставил задачу до 2019 года обеспечить детей дошкольным образованием на 100 процентов. Мы сегодня вводим детский сад и на год раньше реализуем поручение Президента. 100 процента детей от 3 до 6 лет обеспечены дошкольным образованием», - сказал аким области.