Госсекретарь вручила награды в области науки и техники

В Акорде прошла церемония вручения государственных наград и премий в области науки и техники имени аль-Фараби Государственным секретарем Республики Казахстан Г.Абдыкаликовой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

«Государственный секретарь отметила, что стало доброй традицией в преддверии национального праздника – Дня Независимости, вручать государственные награды и премии казахстанцам, которые отмечены Главой государства за особые заслуги и личный вклад в развитие страны», - говорится в сообщении.

Среди награжденных - деятели культуры, образования, науки, здравоохранения, государственные служащие, представители различных отраслей экономики, рабочие и сельские труженики.

Благодаря реализации стратегического курса Елбасы Нурсултана Назарбаева, направленного на повышение благосостояния народа, Республика Казахстан стала современным успешным государством.Сегодня Казахстан находится на этапе системных модернизационных преобразований. Страна продолжает индустриализацию в целях достижения глобальной конкурентоспособности. Последовательно реализуется долгосрочная Стратегия-2050.

Г.Абдыкаликова подчеркнула, что в этом году был успешно реализован национальный проект - Международная специализированная выставка Астана «ЭКСПО-2017», в которой приняли участие 115 стран и 22 международные организации. Казахстан первым из стран СНГ стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

В завершение церемонии Государственный секретарь Г.Н. Абдыкаликова поздравила присутствующих с наступающим Днем Независимости, пожелав крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов.

Фото: bnews.kz