В Алматы открылось новое отделение "Жилстройсбербанка"

Центр обслуживания №3 алматинского городского филиала ЖССБК открылся в Медеуском районе. Он расположен по ул. М. Маметовой, между проспектом Н. Назарбаева и ул. Тулебаева.

Прежде в этом районе Алматы Жилстройсбербанк не был представлен. А между тем здесь проживает более 173 000 горожан и каждый 15 из них имеет счет в ЖССБК. Также расположение нового Центра обслуживания станет удобным для жителей Жетысуского и Алмалинского районов. В общей сложности услугами нового отделения будут охвачены более 515 000 человек. Именно столько проживает в трех районах мегаполиса.

- Активней всех из казахстанцев копят на свое жилье именно алматинцы. В банке насчитывается 150 000 действующих депозитов горожан на сумму 80 млрд тенге. При этом 20 000 жителей города уже приобрели свое жилье через Жилстройсбербанк. Придя в новое отделение, алматинцы смогут получить полный спектр услуг – от открытия депозита до оформления займа. Примечательно, что здесь кроме сотрудников банка будут находиться еще нотариус и страховой агент. Это мера значительно минимизирует временные затраты клиентов и позволит получить весь цикл услуг в одном месте, - рассказал заместитель председателя Правления Жилстройсбербанка Мирас Бейсембаев.

Он отметил, что в Алматы в этом году активно реализуются социальные жилищные программы. Так, накануне Жилстройсбербанк и акимат Алматы подвели итоги «Алматы Жастары». В рамках этой программы акимат выделил 1 млрд. тенге. Это позволило прокредитовать более 100 алматинцев в возрасте до 35 лет.

Также в рамках реализации программы «Нұрлы Жер» возведено 17 жилых домов на 650 квартир, срок окончания строительства - до конца текущего года. По 8 домам в микрорайоне "Саялы" уже проводится заселение жильцов. В данный момент объявлен дополнительный набор в пул покупателей квартир в рамках собственной программы банка «Свой дом». Стоимость 1 кв. метра 220 000 тенге. Подать заявку можно до 20 декабря включительно в "Личном кабинете" на сайте банка www.hcsbk.kz.