Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 335,37, USDKZT_TOM = 335,30, EURKZT_TOD = 395,43, RUBKZT_TOD = 5,7085, USDKZT_0_001 = +9,4446 % годовых, USDKZT_0_002 = +9,4382 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 335,37 тенге за доллар США при объеме торгов 115 000 тыс. долларов США;

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOМ) составил 335,30 тенге за доллар США при объеме торгов 4 000 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 395,43 тенге за евро при объеме торгов 900 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7085 тенге за рубль при объеме торгов 24 000 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по китайскому юаню с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 335,33 тенге за доллар (+0,41 тенге), суммарный объем торгов - 188 300 тыс. USD (-1 100 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +9,4446 % годовых при объеме торгов 212 600 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +9,4382 % годовых при объеме торгов 389 000 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 28 банков.