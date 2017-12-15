АО «АрселорМиттал Темиртау» отозвало иски к шахтерам

АО «АрселорМиттал Темиртау» отозвало иски к шахтерам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

«АО «АрселорМиттал Темиртау» приняло решение не привлекать сотрудников угольного департамента, принявших участие в несанкционированной забастовке, к уголовной ответственности и административному наказанию в виде увольнения. Исковые заявления, поданные к работникам шахт, будут отозваны в ближайшее время - в течение рабочего дня 15 декабря 2017 года», - говорится в сообщении.

Напомним, забастовка карагандинских шахтеров завершилась. Горняки трех шахт из четырех полностью покинули забой и поднялись на поверхность.

Шахтёрам были озвучены условия, предложенные работодателем: 30 % повышение заработной платы всем подземным работникам. Размер повышения заработной платы для наземных работников угольных предприятий определит Согласительная комиссия в ходе последующих переговоров. Всем работникам Угольного департамента компании будет выплачена единовременная премия в размере оклада.

Помимо этого, работодателем предложено объявить 15 декабря выходным днём и приступить к работе с 16 декабря.